Llegó con polémica y tres semanas después lo despiden: ¡Gattuso ya no es técnico de Fiorentina!

Gennaro Gattuso no dirigirá finalmente a la Fiorentina. Tres semanas después de su fichaje, el club toscano anunció este jueves el divorcio con el antiguo entrenador del Nápoles e inicia la búsqueda de un nuevo técnico.



"La Fiorentina y Rino Gattuso, de común acuerdo, han decidido no continuar con los acuerdos establecidos y no comenzar juntos la próxima temporada", declaró el club 'viola' en un comunicado.





Según la prensa italiana, la entidad y el técnico mantenían grandes diferencias sobre la estrategia a seguir en el mercado de fichajes. En Napolés fue despedido con polémica, pues inmediatamente finalizó la temporada y quedaron fuera de Champions, el presidente, vía Twitter, le despachó.

Gattuso, de 43 años, fue nombrado el 25 de mayo como entrenador de la Fiorentina por dos temporadas, menos de 48 horas después del anuncio de su salida del Nápoles, con el objetivo de dar un impulso a un equipo que finalizó 13º la pasada temporada. Tenía que tomar oficialmente sus funciones el 1 de julio.