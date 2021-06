Ponerse la camisa de Marathón (veteranos), el 'pecado' de Mario Martínez y Allans Vargas que los tiene en la cuerda floja del Real España

Momentos de incertidumbre se viven en Real España si de Mario Martínez y Allans Vargas se habla; lo que hace unas semanas parecía inamovible como su continuidad en el club, hoy se tambalea por todos lados. Tanto el mediocampista, que no tiene contrato vigente, como el defensor, aún con vinculación contractual, esperan una respuesta por parte del la institución para definir sus futuros.



La duda sobre la continuidad de Martínez y Vargas se remonta a la semana pasada, el viernes, cuando se filtró unas imágenes de ambos futbolistas jugando un partido con la camiseta de Marathón Veteranos.

Mario Martínez y Allans Vargas jugando con la camiseta de Marathón Veteranos Leer más: Real España inicia su pretemporada para el Apertura 2021 y deja fuera a dos jugadores de la convocatoria



A lo interno del equipo aurinegro, rival histórico de Marathón, no cayó bien ver a dos de sus futbolistas de más experiencia y recorrido en el plantel, Martínez fue el último capitán, con la camiseta del enemigo deportivo de toda la vida.



Es por esa razón que tanto Junta Directiva, Cuerpo Técnico y Departamento Deportivo decidieron no convocar a ninguno de los dos jugadores al inicio de la pretemporada de Real España, ya que consideran es una forma de proteger la intitucionalidad del club, asegurando que dentro de los contratos de los futbolistas hay cláusulas que les obligan a evitar este tipo de compromisos por lesiones y otras razones.



- Mario Martínez -



Si bien el zurdo no tiene contrato, el mediocampista estaba en negociaciones con Real España para extender su vínculo por un año más. Las negociaciones entre catedráticos y el "7" iban encaminadas, de hecho ya se había llegado a un acuerdo al cual solo le faltaba la firma, pero tras el episodio antes relatado las dudas surgieron dentro de la directiva sobre el liderazgo del capitán a lo interno vestuario.

Mario Martínez aún no sabe si continuará en Real España Han sido días de reuniones para Mario Martínez, el campeón en 2007, 2010, 2013 y 2017, tuvo un encuentro con el director técnico, Raúl Gutiérrez. Fuentes cercanas revelaron que el estratega mexicano le había explicado a Martínez que contaba con él, pero que planeaba una revolución táctica por lo que su tiempo de juego se verá reducido. El "Potro" le manifestó y dio a conocer todo eso a uno de los referentes del plantel con el fin de no hacerlo sentir irrespetado ante la falta de minutos en comparación al torneo anterior.

- Allans Vargas -



El caso del defensor es distinto, "Chapeta" sí tiene contrato con Real España hasta 2023; pero tras lo acontecido con en el partido de Marathón Veteranos y sus bajos rendimientos en temporadas recientes, Vargas podría estar ante las puertas de una salida adelantada de 12 veces campeón nacional.



Si bien el central no tiene cláusula de salida en su contrato, una opción que se maneja es poder enviarlo a préstamo a algún equipo de Liga Nacional lo cual, consideran, podría ser beneficioso para el jugador que podría recuperar su nivel como para el club que contaría en el futuro con un futbolista que habría reencontrado su mejor versión.

Allans Vargas no fue convocado al inicio de la pretemporada de Real España Te puede interesar: Liga Nacional: Arranque de pretemporadas, nuevo formato y equipos sin definir entrenadores para el Apertura 2021



Otras de las posibilidades es que haya un mutuo acuerdo y el contrato sea rescindido por ambas partes, aunque, a priori, esa sería la opción más lejana y menos factible.

Vargas sostuvo una reunión telefónica con el presidente del club, Elías Burbara, en la que fue comunicado que su continuidad está siendo estudiada y que se comunicarán con él en los próximos días para confirmarle la decisión.



Si bien ambos jugadores explicaron que el partido con Marathón Veteranos se trataba de una invitacion de un partido benéfico, la incomidad y el malestar dentro de Real España sigue latente.



La Máquina ya arrancó su pretemporada, y está a la espera de definir renovaciones e incorporaciones para definir el plantel con el que contarán de cara al Apertura 2021 donde buscarán acabar con una sequía de 4 años sin título de Liga Nacional.