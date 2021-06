Divorcio total en Marathón: Héctor Vargas sigue en la cuerda floja y Tato García tiene listas las maletas para sustituirlo

Héctor Vargas hoy por hoy sigue siendo el entrenador oficial de Marathón, sin embargo esta situación puede cambiar en cualquier momento.

La Junta Directiva verdolaga tiene decidido no continuar con sus servicios y aunque el pasado 15 de mayo, después que DIEZ anunciaba su salida, la institución decidió emitir un comunicado y ratificar al entrenador en su puesto.

Sin embargo la ruptura entre directivos y entrenador es un secreto a voces a lo interno y tomar la decisión de despedirlo sigue siendo una tarea complicada.

DIEZ ha conocido que el presidente Orinson Amaya y el departamento legal del equipo encabezado por el secretario Roque Pascua, buscan, de forma unilateral, la salida del argentino sin tener que honrar los dos años y medio de contrato vigente.

¿Que ha pasado? El 30 de abril pasado DIEZ publicó las razones por las cuales no querían continuar con Vargas y se limitaba a la parte deportiva del torneo Clausura 2021 donde el DT confeccionó la plantilla a su manera, decidió exclusivamente los refuerzos extranjeros a pesar que los dirigentes no estaban de acuerdo y al final del semestre, los foráneos no funcionaron y los resultados fueron una goleada en Liga Campeones de Concacaf ante Portland y la eliminación prematura en la fase de grupos del campeonato local.

La dirigencia, además, no compartía sus constantes polémicas en medios y también la poca anuencia en algunas recomendaciones sobre futbolistas a los cuales querían les diera más minutos, pero pese a las razones mencionadas, no encontraron motivos legales para su despido y decidieron continuar con él ya que rescindir su contrato implica el pago de una millonaria cantidad que rondan los cuatro millones de lempiras y es algo que el club no está en la capacidad de cancelar.

¿Y AHORA QUE PASÓ?

Después de ratificar a Héctor Vargas hace un mes, la junta directiva desde hace dos semanas puso nuevamente en el tapete de discusión la salida del "León de Foromosa" y la decisión fue tajante: no seguir con él.

¿El motivo? Las incendiarias declaraciones que brindó el domingo 24 de mayo en un programa radial donde se llevó de encuentro al presidente Orinson Amaya, reveló las precarias condiciones económicas del club y las exigencias que haría para el nuevo campeonato donde no afirmó no estar dispuesto a arriesgar su prestigio con planteles limitados.

Desde ese momento, los altos mandos verdolagas se reunieron junto al equipo legal para estudiar una vez más el contrato y en esta ocasión encontraron que el argentino podría haber violado un código de ética en una de las cláusulas donde no le permitiría hablar sobre información confidencial o declaraciones polémicas en medios que dañen el honor de la institución o sus directivos y hasta el día de hoy, es el inciso que siguen analizando, sin tener clara si dicha situación amerita un despido justificado, pues un error en su interpretación podría arrastrar graves consecuencias económicas.

Las últimas declaraciones de Héctor Vargas han sido la gota que derramó el vaso en la junta directiva para decidir no continuar con él, pero deben resolver un tema con su contrato.





DIEZ ha conocido que esto se ha manejado de forma interna y aunque hay versiones de que el club está cerca de llegar a un acuerdo con el DT para su salida, la realidad es que no han tenido ninguna comunicación oficial con Héctor Vargas quien ante las noticias, se mantiene tranquilo y a la espera del paso que oficialmente de el club para saber qué hacer.

VARGAS CON COMPROMISOS ECONÓMICOS EN SAN PEDRO SULA

Hasta hace unas semanas, DIEZ supo que Héctor Vargas no estaría dispuesto a ceder en una posible negociación en su contrato, pues el DT aseguraba que ha tenido ofertas del extranjeros que no fueron consideradas por su vínculo contractual y no vería con buenos ojos que ahora busquen despedirlo de forma justificada cuando él ha respetado su vínculo.

Además el argentino antes de firmar su largo contrato, decidió junto a su familia adquirir una casa en una zona exclusiva de San Pedro Sula lo que le significa una elevada cuota mensual de su hogar y lo hizo debido al proyecto que ha venido organizado en el Monstruo Verde desde hace cuatro años.







TATO GARCÍA TIENE LAS MALETAS LISTAS

En caso que la situación legal prospere a favor de los verdolagas, ya tienen un acuerdo verbal con el entrenador uruguayo Martín "Tato" García además de su asistente Rafael Canovas y otro preparado físico uruguayo que acompañaría a Tato en caso que confirmen la noticia.

DIEZ supo que una vez que comenzaron a estudiar el contrato de Vargas, el presidente Amaya se han comunicó personalmente con el DT hasta Uruguay para ver su disposición inmediata, algo que fue garantizado por Tato ya que desde diciembre no dirige en su país.

Pese al acuerdo entre las partes, todo se puede desmoronar si Marathón no define la salida de su adiestrador principal por la vía legal o un acuerdo entre las partes, algo que de momento, es una opción B.