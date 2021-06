¡Burlas a Cristiano! Protagonistas de la Eurocopa beben, piden trabajo y llevan refresco tras su gesto

El controversial gesto de Cristiano Ronaldo con la famosa marca de refrescos, Coca-Cola, ha sido referenciado posteriormente en muchas de las conferencias de prensa la Eurocopa 2020 disputada alrededor del continente.

El futbolista portugués inició todo al quitar dos botellas de gaseosas de las cámaras televisivas y señalar que lo mejor es tomar agua. Un día después, Paul Pogba, jugador de Francia, realizó la misma acción, pero con un envase de la cerveza Heineken.

- Le siguieron el juego -

Este jueves a horas de la mañana, el entrenador de Rusia se empinó una de las botellas de Coca-Cola sin pena alguna mientras estaba al aire. Uno de sus jugadores le dijo, "¿acaso no viste lo de Ronaldo?", pero al estratega Cherchésov pareció no importarle.

A quien se le pareció relevante fue a la estrella de la selección de Ucrania en el certamen, Andriy Yarmolenko, quien tras realizar un gol y una asistencia en la 2-1 victoria ante Macedonia fue nombrado como el jugador del partido y este lo celebró de una manera divertida.

Durante la conferencia post-juego, este tomó los envases de ambas marcas y dijo lo siguiente: "Vi lo que hizo Cristiano, pero quiero mover el refresco aquí al igual que la cerveza. ¡Coca-Cola y Heineken, contáctenme!", dijo Yarmolenko.

Manuel Locatteli, italiano que anotó doblete ante Suiza el miércoles, siguió el consejo de Cristiano, colocando una botella de agua y apartando el refresco, el cual sugiere no tomar.

Del otro lado, el escocés Scott McTominay fue muy crítico y no comparte el gesto de CR7 ya que pone en mal a los patrocinadores. "No hay problema que la Coca-Cola esté en la mesa. No me la tomaré así que pueden dejarla ahí todo lo que quieran. Ellos son patrocinadores del torneo así que tienen su derecho derecho de estar aquí. No te la tienes que tomar", dijo.



Sin embargo, una vez que la conferencia finalizó, se llevó consigo una de las dos botellas que estaban en la mesa: "Me llevaré la Coca de dieta también".