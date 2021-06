Henry Figueroa ya conoce el castigo que recibirá por dopaje en Costa Rica y espera respuesta de la WADA para la oficialización

Después de la última audiencia realizada en marzo de 2021 con el Tribunal Nacional de Dopaje de Costa Rica, quien ordenó a la Comisión Nacional Antidopaje de dicho país una nueva investigación previa para determinar el castigo o la absolución del futbolista hondureño Henry Figueroa, el caso ha dado un nuevo giro a favor del catracho que evitaría el tiempo máximo de sanción.

El ex zaguero central de la Bicolor y su apoderado legal trabajaron desde esa reunión en conjunto con el Conad-CR y el departamento de Gestión de Resultados de dicho organismo en un acuerdo para que el futbolista no recibiera el castigo máximo que es de cuatro años y la propuesta fue enviada a la Agencia Mundial Antidopaje (AMA o WADA por sus siglas en inglés) con sede en Canadá hace dos meses.

Ahora las partes están a la espera de una respuesta positiva sobre Figueroa quien está en este lío legal por haber evadido, sin justificación, una prueba doping en diciembre de 2019 cuando jugaba con el Alajuelense.

Henry Figueroa no juega profesionalmente desde marzo de 2020 cuando estaba en Marathón y el torneo se suspendió por la pandemia, además desde junio de ese año fue inhabilitado por su caso de dopaje.

En comunicación con DIEZ, Juan Carlos Baldizón, abogado y director de la Gestión de Resultados de la CONAD-CR, explicó en exclusiva cuál el estatus actual de este caso que han trabajado durante más de un año y que ahora se encuentra en Montreal, Canada.

"El deportista planteó un acuerdo a la Gestión de Resultados de conformidad con el nuevo Código Mundial Antidopaje (que entró en vigencia en enero de 2021); la CONAD-CR en principio está conforme con la petición del deportista y le formuló una propuesta o borrador de acuerdo a la Agencia Mundial hace dos meses aproximadamente y no hemos recibido respuesta formal", indicó Baldizón asegurando que están apegados en el nuevo Código que asegura es más favorable para el deportista-acusado (lex mitior) quien puede solicitar acogerse a esta figura normativa y las autoridades antidopaje deben valorar si es de aplicación a cada caso concreto.

DOS AÑOS DE CASTIGO ES EL ACUERDO TRIPARTITO

Eso sí, para poder enviar el caso, hubo un acuerdo tripartito, sin embargo esto no garantiza que la respuesta sea afirmativa, pues la AMA al estudiar el expediente y considere que dicho convenio no está apegado al código, no importará si existe un acuerdo entre los interesados y lo rechazará.

Pero una vez la AMA responda favorablemente, la Conad-CR oficializará el castigo por dos años que han acordado, y en caso de ser negativa "debemos retomar el procedimiento y conocer el caso en audiencia controvertida, para lo cual debemos solicitar una nueva Audiencia Definitiva al Tribunal Nacional de Dopaje de Costa Rica, a fin de que el caso sea juzgado en un contradictorio garantizando el derecho de defensa al atleta", detalló.

Es por tal razón que Figueroa estaría volviendo a las canchas en junio de 2022 ya que este año de inhabilitación que actualmente suma será restado al tiempo total de sanción que será de dos años.

"La última palabra la tiene el departamento legal de la AMA-WADA (siglas en inglés). En este momento la propuesta enviada por la CONAD-CR (quien es el competente para formularla según el CMA 2021) continúa en estudio en Montreal y estamos a la espera de su aprobación o rechazo", ratificó Juan Carlos.

LOS ANTECEDENTES DE HENRY FIGUEROA

El caso se inició en diciembre de 2019 por la Comisión Nacional de Dopaje de este país al considerar que el hondureño no justificó su ausencia en un control doping que se llevó a cabo el 8 de diciembre de ese año.

En ese momento Henry, previo al test, se derrumbó en llanto e informó a las autoridades la muerte de su madre por lo que los asignados de este ente en dicho partido procedió a quitarlo del listado y llamar en su lugar a su compañero Jonathan Moya.

Henry Figueroa jugando para Alajuelense no justificó su ausencia en una prueba doping cuando la Comisión Nacional comenzó a investigar el caso.

Sin embargo, horas después se conoció que su madre estaba viva y se informó que era su abuela quien había fallecido, pero la señora también estaba viva lo que hizo entrar en sospecha a la Comisión quien actuó de oficio.

Es por ello que el que el jugador se encuentra inhabilitado para practicar cualquier actividad deportiva desde junio de 2020 y está a la puertas de un castigo que podría rondar entre dos y cuatro años y que será notificado en los próximos tres días.