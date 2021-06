El 'Doctor' García confiesa por qué rompió su amistad con André Marín: ''Ya no somos amigos, no nos hablamos nada''

Luis García Postigo se ha convertido en uno de los mejores analistas del fútbol mexicnao y ha logrado hacer una carrera en la pantalla chica de poco más de 20 años. El 'Doctor' ha tenido a grandes compañeros periodistas y entre ellos destaca el polémico André Marín.

Martinoli destapa por qué se dejó de hablar con Marín

En un diálogo con García Toraño, Luis García reveló los motivos por el cual su amistad se quebró con el presentador de la 'Última Palabra', señalando que fueron varios factores los que desgastaron la relación hasta el punto de no hablarse actualmente.

''Tenía una gran relación con André (Marín), penosamente ya no somos amigos, ya no nos hablamos, nada. Los dos hicimos cosas... siempre he creído que cuando una relación laboral, matrimonial, personal, se rompe, aquí no es la telenovela de TV Azteca o Televisa donde está el malo. Siempre hay dos posturas, dos voluntades que deciden no continuar'', explicó.

García reveló que Marín fue clave para llegar a TV Azteca y le dio la oportunidad de hablar con José Ramón Fernandez, con quien tenía cierta relación. Antes de eso, el 'Doctor' intentó ser entrenador, pero dijo que le aburrió el curso, por lo que decidió meterse de lleno al análisis deportivo.

''André hacía mucha cancha con Pumas, luego viajó un par de veces a España, teníamos una buena relación. Después se hizo amigo de Luis Felipe Sandi, que es uno de mis mejores amigos, yo lo conservo, él tampoco ya no se lleva tanto con André'', comentó el exdelantero.

''Yo no comunico mucho mis cosas, cuando decido retirarme, no se lo dije ni a mi mano izquierda, yo me fui un día de Puebla y dije: 'ya no regreso'. Mario Carrillo me dijo que me esperaba la siguiente temporada y le dije: 'sí, nos vemos en pretemporada'. Pero ya no aparecí y me retiré'', contó el mexicano sobre cuando decidió colgar los botines en el año 2000 con 'La Franja'.

''No sé si él (André Marín) se enteró. Yo me senté a hablar con José Ramón Fernández, con quien yo tenía una buena relación, le iba a Pumas, yo había salido de Pumas. Yo no sabía qué hacer, me metí a un curso de entrenador dos días y no me gustó'', asegura García.

Fue cuando el ahora periodista de ESPN le recomendó sumarse a su equipo. ''José Ramón me dijo que si quería ir a trabajar y le dije que sí, así empezó esa odisea. Llegué a la mesa donde estaba Faitelson, Marín, Pepe Espinoza (q.e.p.d.), Garay, Gómez Junco... era una mesa muy pesada, de gran capacidad periodística y muy buenas personas. Llegué balbuceando'', cerró el 'Doctor', que hoy en día es uno de los preferidos de la afición por la forma de comentar los partidos al lado del peculiar Christian Martinoli.