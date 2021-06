Pedro Troglio llora tras mensaje de su madre y reacciona a su enfado monumental contra Diego Vázquez

Pedro Troglio se encuentra pasando las vacaciones en su natal Argentina luego de no poder ver a su familia tras dos años por la pandemia del Covid-19.

Hijo de Troglio se descontrola tras el tricampeonato de Olimpia

Una vez coronado tricampeón en Honduras, el técnico del Olimpia se fue a su país para volver a estar al lado de sus seres más queridos y allá fue el invitado especial del programa ESPN F90, que conduce el 'Pollo' Vignolo, donde compartió algunas anécdotas.

Troglio lloró con el mensaje especial por parte de su madre, a quien no veía desde hace mucho tiempo y recordó como conoció al difunto Diego Maradona y reaccionó a su brutal enfado contra Diego Vázquez.

Sobre su relación con Maradona, Troglió confesó que fue una de las mejores y desde el primer día que se conocieron se tuvieron afecto.

''Él se llevaba por delante todo. Messi hasta capaz lo superó por todo lo que ganó y la admiración de sus compañeros capaz es por su juego, pero la admiración nuestra por Diego es por el jugador líder, se paraba, gritaba, era un imán, muy compañero'', dijo Pedro antes de contar cómo fue su primer día con el 'Pelusa'.

''El día que lo conocí, él me tomó afecto y me invitó ese mismo día a comer a su casa en el Libertador. Allí estaba parado y llegué una hora antes. Cuando estaba subiendo el ascensor no podía creer que iba a comer con Diego en la casa... te paralizaba'', relata el DT argentino.

Troglio no pudo ocultar su felicidad por ver nuevamente a su madre luego de que el año pasado su padre perdiera la vida y no pudo estar en casa para darle el último adiós.

Las confesiones de Troglio luego del tricampeonato

En el programa le tenían preparado un mensaje especial de doña Nivia, la mamá del entrenador. ''Hola, buenas tardes, un saludo grande, estoy contenta ahora que lo tengo acá, pero ya se me va de nuevo, así que será otra vez tristeza. Espero que venga pronto, lo quiero mucho, lo extraño y gracias por todo''.

Pedro no pudo contener las lágrimas y respondió: ''94 años tiene la vieja. Falleció mi viejo el año pasado, y hace poco su hermano también... está recibiendo cada golpe y yo no estoy, es duro, pero tiene una entereza... le estoy dedicando más tiempo a ella y a mis hijos ahora que estoy acá. Esta historia es complicada, pero es lo que nos toca en la vida''.

Tras emocionarse por las palabras de su madre, el 'Pollo' Vignolo cambió de tema y le recordó a Troglio su tremendo enojo en rueda de prensa tras perder contra Motagua en la primera final del Clausura 2021.

''Pedro es muy querido por sus colegas, es generoso, siempre respetó mucho nuestro trabajo, no hay un tipo que hable mal de vos. Pero hace poco te vi muy caliente, pero recaliente en una conferencia de prensa'', dijo el periodista.

Troglio explota contra Diego Vázquez en rueda de prensa

A lo que el técnico de los albos contestó: ''Fue la pimera final del torneo y jugábamos el Clásico. Vamos 1-1 y me dejan con 9 hombres injustamente... ¡25 minutos con 9 hombres! Y en la última jugada del partido nos cobran un penal y me echan un jugador más'', recuerda.

''Entré a la cancha y me echan. En la conferencia de prensa me hacen una pregunta de que tengo que dar el ejemplo. Basta con ese verso del ejemplo, me volví loco. Me enojan esas cosas porque el fútbol y la vida están llenos de falsos moralistas, todos hablan del otro, me fastidia porque yo soy prudente. Los mismos entrenadores hablando de otros, al igual que lo jugadores. Puedo dar una opinión futbolística de Scaloni (entrenador de Argentina), pero no matarlo'', apuntó.

''Esto fue porque el técnico de Motagua, argentino también, Diego Vázquez, hablaba demasiado, tiraba muchas bombas, que si eramos tricampeones o no... habíamos perdido 2-1 con ocho hombres, nos quedaba la vuelta, pero gracias a Dios ganamos la final, yo no le dije nada'', cerró Pedro luego de ver las imágenes de su polémica reacción en Honduras.