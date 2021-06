El blog de Orlando Ponce: "Ya es tiempo que Honduras gane la Copa Oro y una medalla en los Olímpicos"

Después de finalizar su participación en la Liga de Naciones y en los partidos preparatorios de las fechas FIFA de junio, las baterías de cargan ahora para la Copa Oro de la Concacaf y el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de Tokio, ambos a la puerta de la esquina.

"Edrick Menjívar, Alberth Elis y Deybi Flores deberían ser los refuerzos para los Juegos Olímpicos"



Si nos referimos a la Copa Oro, el torneo más relevante de la Concacaf,a nivel de selecciones, por más que Víctor Montagliani se inventara el nuevo juguete con la Nations Legue,la Fenafuth ha definido un listado preliminar de 60 futbolistas que incluyen a dos rebeldes, Danilo Acosta y Roger Espinoza.



Acosta, después de tanto rogarlo y no tener cabida en la selección mayor de los Estados Unidos, por fin le dio el sí a Fabián Coito y en el caso del veterano volante del Sporting Mandas City llama más la atención porque el porteño había renunciado a la bicolor.



En ambos casos, si han retrocedido en sus decisiones, seguramente es que estarán en la lista definitiva de 23 futbolistas que la Fenafuth deberá oficializar en los próximos días, ante la Concacaf. Todo deberá estar completamente claro previo a los repechajes para la Copa Oro que deberán realizarse del 6 al 10 de julio.





Por lo que yo veo de sus actuaciones en la MLS, Espinoza tiene mucho que aportar a la escuadra nacional,pero en Acosta no hay nada que me deslumbre y en su posición de lateral no está para superar a Diego Rodríguez ni a Ever Alvarado.



Volviendo a la Copa Oro, será la segunda para Coito, en sus tres años de permanencia, ahora las excusas no caben y las exigencias aumentan.



Ya lo de la Liga de Naciones es pasado - Pisado y como en el fútbol de alta competencia hay que competir a lo grande en lo inmediato.

"Cosechar un tercer lugar y en penales es como ganar una copa de palo"



Teniendo la anuencia de todos los clubes en el extranjero, el técnico debe acudir a la artillería pasada en la conformación del equipo que utilizará inicialmente en los encuentros de la primera ronda contra Granada, Panamá y Qatar, del 13 al 20 de julio.



En medio de la decisión de la nómina definitiva para la Copa Oro, el uruguayo tendrá que elegir los tres refuerzos para los Juegos Olímpicos de Tokio los que él considere ya que pueden ser dos o uno.



Por ahora la preparación en Honduras, con 26 futbolistas, ha tenido la mezcla de los dos procesos, todo para identificar el rumbo que tomaran los jugadores.



Para la olímpica que tendrá que competir en la primera fase ante Rumanía, Nueva Zelanda y Corea del Sur, en un grupo que parece accesible, la Fenafuth sólo podrá inscribir 18 futbolistas, entre ellos los dos arqueros, lo que no deja de ser una complicación para los entrenadores.



Con Edrick Menjívar lesionado, como un posible refuerzo, surgen las opciones de Marlon Licona o Denovan Torres, para acompañar al inexperimentado Álex Guity ,en el que no todos confían para enfrentar a ataques poderosos de Europa, Asia, América y otras latitudes y no las islitas del Caribe.



Igualmente, no está nada alejado que Carlos "Muma" Fernández, en los suelos de muchos que leen esta columna, y el goleador del Olimpia, Jerry Bengtson,sean los dos restantes refuerzos.



Bengtson, quien ya estuvo en los Olímpicos de Londres 2012, en la era del colombiano Luis Suárez, podría tener en Tokio la oportunidad de callar a varios de sus detractores y con sus goles volver a la mayor para las eliminatorias a Qatar. Al fin y al cabo, lo del 9 en Honduras sigue siendo como balas al aire, con Antony Lozano y otras hierbas.

El blog de Ponce Morazán: Atiza contra Fabián Coito y lo llama "terco y caprichoso" por convocatoria



Si nos vamos a la medición de fuerzas, es seguro que contra la débil Granada se ganará el primer partido, después de año y medio de sequía, y lo bueno vendrá contra Panamá y Qatar, para medir la velocidad y los niveles de aceite y combustible.



Con un formato mediocre, aunque no como el de la Conmebol, sería el colmo no pasar la primera ronda, como sucedió en la Copa Oro pasada, en la que sólo se le pudo ganar a el Salvador y se perdió contra Jamaica y Curazao.



Por lo menos en las ediciones de 2005, 2011 y 2013 se accedió a semifinales, no hay motivo para pensar que se no puede conseguir el pase a la final si consideramos que las dos principales potencias, México y Estados Unidos no llevarán todas sus figuras y Honduras si las tendría todas. Habrá que ver si la Canadá de Alphonse David y Antony David llevará todos tus toros a la competición regional.



Para los Juegos Olímpicos igual las posibilidades son amplias, con un formato de 16 selecciones en total, para optar a una medalla, aunque sea de bronce, basta con avanzar en el grupo y ganar el choque de cuartos de final.



En ese concierto, México llevará como refuerzos a Guillermo Ochoa, Luis Romo y Henry Martín, posiciones claves identificadas por el técnico Jaime Lozano y Brasil a Dani Alves y Malcolm.



No vaya a ser que Coito se las tire de presumido y nos salga con "Cachiflines" como refuerzos para Tokio y no pasemos ni la primera fase.