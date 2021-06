Elías Nazar rompe las especulaciones y dice dónde jugarán Rafael Agámez y Matías Rotondi el próximo torneo

Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso, ha hablado con la prensa deportiva luego que se haya mantenido en silencio por varias semanas para darse un descanso, como bien mencionó. El hombre importante del elenco de la Perla del Ulúa representó a su club en la Asamblea de la Liga Nacional.

El dirigente progreseño aclaró varios temas que rodean la actualidad del conjunto ribereño que salió campeón de Liga Nacional en el 2015. Aclaró que los delanteros Rafael Agámez y Matías Rotondi no continuarán con el club. Arrancó los rumores malintencionados que indicaban que el club estaba en venta.

"No he hablado del tema porque nos ha costado muchísimo trabajo este torneo que fue vital. El equipo cada campeonato que termina lo ponen a la venta, el Honduras Progreso seguirá. Ya estamos viendo un par de refuerzos y en el caso de Agámez y Rotondi no van a continuar en el club, ambos van a ser cedidos por la institución, miro noticias que están libres y no es así, Rotondi se fue de Honduras totalmente pagado y tiene contrato vigente con el club", comenzó explicando.

Luego alarga: "Todo lo que pase con él (Rotondi) dependerá de lo que nosotros planteemos y decidamos en conjunto con el jugador y si no le parece ninguna de esas cosas, tendrá que venir a cumplir el contrato. En el caso de José Barreto hay una propuesta bastante formal con él, en caso que se concrete, tampoco tenemos problemas en que se vaya. Ya sabemos quiénes continúan y quiénes no".



Elías Nazar exteriorizó que están hablando con dos cuerpo técnicos para que asuman el reto dejado por Fernando Araújo, quien los salvó del descenso. "Estamos hablando con dos cuerpos técnicos diferentes para ver cuál será el que va a asumir, tenemos una base de entre 13 y 14 jugadores que son los que vienen con el club desde que estaba Mauro Reyes y es la que vamos manteniendo y los vamos a acuerpar con tres o cuatros buenos extranjeros. Vamos a intentar ser competitivos".



Reafirma que: "El técnico será extranjero. El tema de Agámez y Rotondi, nosotros tenemos acuerdos verbales con el Club Vida". "Todo lo conocerán el próximo fin de semana, pero con Rotondi lo conocerán una vez que haya aclarado la situación con él, pero ya está todo de palabra arreglado con la gente del Vida; tenemos dos cuerpos técnicos, me gustaría reservarme el nombre para no estropear las negociaciones. Es bastante conocido de acá y esperamos que pueda volver".



Por último fue enfático con el tema de Christian Altamirano, quien fue puesto en la órbita del club pero que no hay absolutamente nada con el jugador. "Ninguna plática con Christian Altamirano en lo absoluto, el concepto que tengo de él es que es una buena persona, llegó a una pretemporada a apoyar al equipo, nos encantaría que un jugador como él formara parte del equipo pero no hemos platicado, no tenemos nada con él".