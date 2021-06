Oficial: Salomón Nazar deja de ser el entrenador de Lobos UPNFM en la Liga Nacional

El hondureño Salomón Nazar no continuará siendo el entrenador de Lobos UPNFM, quien lo ha dirigido desde su ascenso a Liga Nacional en el Apertura 2018, según afirmó el vicerrector de la institución capitalina, Darío Cruz.



En la última semana, el club sostuvo una asamblea de socios donde se discutió los informes de la directiva, al igual que los financieros y del cuerpo técnico, misma en la que se decidió la continuidad o no del estratega.





Finalmente, su intención de mantener a Nazar bajo el mando de la manada fracasó, según comentó en una entrevista radial en el programa Minuto 90.



Salomón, junto a sus acompañantes en el banquillo de los Lobos, finalizaron su contrato al termino del pasado Clausura 2021, siendo solo a él a quien se le ofreció una oferta de renovación, pues de acuerdo con Darío Cruz, el club no considera que algunos de los integrantes del staff técnico no “reúnen las condiciones que el club exige para continuar”.



Esto llevó a lo siguiente: Nazar no continuará formando parte de la UPFNM tras 35 años. Darío Cruz anunció que sus posibles sustitutos están entre Raúl Cáceres, Primitivo Maradiaga y Héctor Castellón. También confirmó que Juan Flores, entrenador campeón del torneo Sub-18 de la Fenefafuth con las inferiores, será el asistente técnico.





“Tras el partido contra Honduras Progreso tuvimos que mandar una carta enérgica (para disculparse) porque esa no es una actuación de un equipo de fútbol de Primera División, a ello buscamos responsables, esto no debe pasar. Su (Nazar) estética y mística de trabajo es distinta, su trabajo es excepcional, lleva 35 años en la institución, nos llevó a Liga Nacional, nos llevó a seis repechajes de los ocho torneos que hemos estado en la élite de Honduras, es el indiciado a seguir, pero sus acompañantes en el cuerpo no reúnen las condiciones que el club exige para continuar”, explicó Cruz.



“A él se le hizo la oferta para que siguiera dentro de la UPNFM, pero nuestro compromiso solo era con él, no con los miembros del cuerpo técnico. Él nos pidió tres días para analizar, finalmente, nos mandó una carta muy elocuente donde no acepta la oferta. Él es de la institución, es de la casa, de los diez técnicos de la liga es el que mejor perfil tiene profesionalmente hablando. Nosotros ya teníamos un plan A, B y C”, dijo el vicerrector de Lobos.