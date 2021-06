Oficial: Liga Nacional regresa al formato anterior con 18 jornadas, repechajes y semifinales

En la XLVIII Asamblea General de la Liga Nacional se confirmó que el arranque del próximo campeonato será el próximo 7 de julio y la fecha máxima para su finalización el 31 de diciembre. Además el Clausura 2022 deberá iniciar por tarde el 8 de enero.

En una esta extensa reunión que ha durado dos días en San Pedro Sula y donde se han hecho presente de manera presencial y virtual delegados de los diez clubes que participarán, también se ha definido el formato de competencia que se tendrá para la temporada 2021-2022 en Honduras.

El certamen catracho regresa al formato con el que se disputaba en la temporada 2018-19 que constaba de 18 jornadas, repechaje, semifinales y final, pero que a partir de 2019-20 se implementó una pentagonal con la posibilidad de un campeonísimo, una final y finalísima, formato en el que Olimpia se ha coronado tricampeón.

La Asamblea General se llevó a cabor de una universidad sampedrana donde se definió el nuevo formato.

Con este regreso, se disputarán 18 jornadas traducidas en dos vueltas regulares de nueve partidos, los primeros dos mejor posicionados clasifican directamente a semifinales y los restantes cuatro irán un repechaje donde la novedad será que en caso de empate global, los clubes irán a lanzamientos penales y no los clasificará su mejor posición en la tabla como ocurría antes.

Al conocer los semifinales, se ordenará por la cantidad de puntos conseguidos en las vueltas regulares y el primero enfrentará al cuarto y el segundo al tercero.

FASES DEL TORNEO

1. Vueltas regulares

2. Repechaje: 3ro vs 6to lugar y 4to vs 5to lugar

3. Semifinales: 1ro vs 4to - 2do vs 3ro

4. Finales (Se juega a mitad de semana ida, vuelta a fin de semana)

LAS PROPUESTAS RECHAZADAS

A esta asamblea, la Junta Directiva de la Liga comandada por Wilfredo Guzmán llevó como propuesta un campeonato donde se jugará únicamente en tres fases; vueltas regulares, semifinales y finales, sin embargo no les pareció a la mayoría y votaron en contra.

Por su parte los clubes Marathón, Platense, Vida Honduras de El Progreso y Real Sociedad proponían la eliminación del descenso por dos años y que en 2023 regresara, pero con la inclusión de dos clubes más, o sea 12 instituciones, sin embargo la propuesta no surtió efecto.