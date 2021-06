Marcelo Canales resiente su pasado en Olimpia y Motagua: "Es una lástima y me siento triste por eso"

Hace cinco años Marcelo Canales se convirtió en uno de los fichajes más caros en la Liga Nacional. El Olimpia negoció su fichaje con el Vida por al menos 800 mil dólares con el 80% de sus derechos. Una transacción 'top' que sacudió el mercado de fichajes del fútbol nacional en el 2016.

Marcelo Canales llegaba al cuadro merengue como una de las principales figuras y materia de exportación, sin embargo, su desempeño no fue trascendental con apenas 36 apariciones.

Hasta el 2018, sus pocas apariciones con el club, hacían contraste con sus convocatorias a la Selección de Honduras con Jorge Luis Pinto (Campeón Copa Centroamericana 2017 en Panamá, su regreso al Vida (préstamo) y su paso fugaz en Motagua.

Sobre su paso en equipos grandes como Olimpia y Motagua, hoy reflexiona en que "uno trabaja día a día para salir adelante, para estar en los mejores. Lastimosamente nunca me establecí en un equipo de esos, en lo personal nunca pude cumplir o rendir. Es una lástima y me siento triste por eso, pero la vida sigue y tenemos que ver para adelante, me faltó actitud. Si me vuelven a abrir las puertas en un equipo grande, ya estoy maduro, trataré de dar lo mejor de mí para poder afianzarme en un equipo de esos".

"Me faltó más carácter. Me enfoqué más en otras cosas como decir que no me daban oportunidades. Tenía que tener un carácter diferente. Hay que trabajar al máximo para rendir", agregó.

Todo este dilema de su estadía en dos de los clubes más representativos del país ha quedado pulverizado, a Marcelo Canales le tocó reinventarse para volver a su nivel óptimo.

El futbolista de la zurda prodigiosa, disputó el último torneo con Honduras Progreso bajo el mando de Fernando Araújo en donde cumplieron el reto de salvarse del descenso y terminaron colándose en la semifinal. Marcelo Canales fue pieza clave de esta plantilla que terminó sorprendiendo en el cierre de la competencia.

"Fue una temporada compleja en lo deportivo por los resultados que se nos daban a veces, pero más que todo pasaba por otras cosas, gracias a Dios salvamos al equipo, nos metimos en liguilla, peleamos hasta el final, lastimosamente no se nos dio llegar a la final, pero así es el fútbol", dijo.

Pese a todo este buen desempeño, su contrato acabó y ahora busca nuevos horizontes. " Ahorita estoy sin contrato, todavía no he hablado con nadie. Estoy esperando si sale alguna oportunidad para jugar en algunos de los equipos. Todavía no me ha llamado nadie, el presidente Elías Nazar me dijo que tendríamos una plática, pero todavía nada".

En su experiencia de Clausura 2021 dice que "se nos adeudaba y por ahí pasamos problemas deportivos, el presidente está solo, hizo lo que pudo, pero la parte emocional de nosotros pasa por eso, tenemos responsabilidades.

"Uno siempre quiere estar en un equipo donde le respondan. En este caso no solo es uno, tenemos nuestras familias y este trabajo lo hacemos porque nos gusta y por la familia. En casa nos esperan para comer, el fútbol es nuestro ingreso, nuestro trabajo. Quiero estar en un equipo estable, donde te puedan cumplir", soltó.

Finalmente, le consultamos sobre su interés de jugar en el Victoria, equipo ceibeño recién ascendido a la Liga Nacional de Honduras.

"El equipo que me abra las puertas estaría agradecido. En el equipo que esté tengo que darlo todo. Sería una bonita experiencia, siempre trabajando con responsabilidad. Ahorita no tengo contrato con nadie", respondió.

Marcelo Canales ha sido seleccionado nacional en varias ocasiones, actualmente tiene 30 años y se desempeña como centrocampista. Debutó en la Liga Nacional en el 2011 con 20 años cuando militaba en el Vida, en donde se dio a conocer siendo figura.