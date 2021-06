La condición de los equipos de la Liga Nacional para disputar el Apertura 2021: Si no hay público, no se juega  

La Liga Nacional de Honduras ha establecido su plan de regreso para el 7 de agosto, aunque con una condición importante, misma que se resolverá en los próximos días y determinará el arranque o no del torneo.

Los diez clubes que participarán en el nuevo certamen han informado a la Liga que si el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Sinager) no les autoriza el ingreso de público a los estadios, ellos no están en la disposición de arrancar el Apertura 2021, pues la situación económica del país no les ha permitido recuperarse después de la pandemia, además muchos patrocinadores se retiraron.

VER: ¡Oficial! Así es el formato con el que se disputará el Apertura 2021 de la Liga Nacional



"La situación económica ha golpeado al fútbol, el equipo hace año y medio estaba bien y hoy estamos ahogados, el tema económico tiene que ser prioridad en este torneo que viene, si no, vamos a terminar perdiendo el fútbol. Antes de poner en riesgo el salario de los jugadores, prefiero no arrancar el torneo que jugarlo sin público. Lo pongo literal, arrancarlo sin afición, porque es prácticamente irnos al matadero, no nos va a ajustar a los presupuestos a los equipos", expresó Elías Burbara previo al inicio de la Asamblea General y la ratificó cuando tuvieron la oportunidad de discutir el tema.





Los equipos suman dos campeonatos jugando a puertas cerradas a pesar de los cuatro intentos donde la Junta Directiva de la Liga ha solicitado a Sinager reabrir este tipo de espectáculos, pero se han negado debido a los altos picos de contagios por Covid-19 en el país.



Además la Liga se ha quejado porque a pesar que como ente han invertido alrededor de dos millones de lempiras en temas de bioseguridad y aún así Sinager no les autoriza el ingreso.



"Llevamos un año sufriendo al no tener público en los estadios, esperemos que se pueda lograr algo en el tema de bioseguridad porque ahora en todos los lugares hay gente, solo en los estadios no hay", reclamó Orinson Amaya al respecto.