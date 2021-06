Tres clasificadas a octavos de final y una eliminada: La situación de los equipos en la Eurocopa

Tres equipos (Italia, Bélgica, Países Bajos) están ya clasificados para los octavos de final de la Eurocopa y uno (Macedonia del Norte) está ya matemáticamente eliminado, tras completarse la segunda jornada de la fase de grupos.

A falta de la tercera y última, que arranca el domingo, ¿quién puede aún clasificarse y cómo?



Las reglas



Los dos primeros de cada grupo se clasifican directamente. Los cuatro mejores terceros (de seis) son repescados y también jugarán los octavos.



En caso de igualdad a puntos entre varios equipos de un mismo grupo es la diferencia en duelos particulares entre los equipos igualados la que prevalece.



Para desempatar a los mejores terceros de un grupo respecto a otro el primer criterio utilizados es el número de puntos y luego la diferencia de goles general.





Grupo A

Italia: clasificada



Gales:



Clasificada en caso de victoria o empate ante Italia, o en caso de derrota si Suiza no vence a Turquía o si gana pero no compensa su diferencia de goles por ahora desfavorable (-3 contra +2 antes de los últimos partidos).



Será tercera en caso de derrota contra Italia si Suiza recupera el terreno que tiene por ahora perdido en la diferencia de goles.



Suiza:



Se clasifica en caso de victoria contra Turquía si Gales pierde contra Italia y Suiza consigue ganar en la diferencia de goles general.



Tercera en caso de victoria insuficiente para compensar esa diferencia de goles o si empata contra Turquía.



Eliminada en caso de derrota contra Turquía.

Turquía:



Tercera en caso de victoria contra Suiza.



Eliminada en todos los demás casos.



Grupo B

Bélgica: clasificada



Finlandia:



Clasificada en caso de victoria contra Bélgica, o en caso de empate si Dinamarca derrota a Rusia, o en caso de derrota por un gol y marcando al menos dos tantos si Dinamarca gana 1-0, o en caso de derrota 2-1 si Dinamarca gana 1-0 y los daneses están peor en el criterio de disciplina (número de amonestaciones).



Tercera en caso de empate si Dinamarca no derrota a Rusia, o en caso de derrota si Dinamarca no vence a Rusia, o en caso de derrota si Dinamarca gana a Rusia por dos goles o más. También en caso de derrota 1-0 si Dinamarca vence a Rusia por 1-0, o en caso de derrota 2-1 si Dinamarca gana a Rusia 1-0 y los daneses están mejor en el criterio de disciplina.



Eliminada en caso de derrota si Dinamarca vence a Rusia por un gol y marca al menos dos goles.

Rusia:



Clasificada en caso de victoria contra Dinamarca si Finlandia no vence a Bélgica o en caso de victoria si Finlandia derrota a Bélgica por seis goles o más.



Tercera en caso de victoria contra Dinamarca si Finlandia derrota a Bélgica de uno a cinco goles o en caso de empate si Finlandia no vence a Bélgica, o en caso de derrota por un gol y marcando al menos un tanto.



Eliminada en caso de derrota 1-0 o por más de un gol contra Dinamarca.



Dinamarca:



Clasificada en caso de victoria contra Rusia por otro marcador que 1-0 si Finlandia pierde, o en caso de victoria 1-0 si Finlandia pierde 1-0, o si pierde 2-1 y está peor clasificada en el criterio de disciplina.



Tercera en caso de victoria contra Rusia si Finlandia gana o empata, o en caso de victoria 1-0 si Finlandia pierde por un gol marcando al menos dos tantos, o si pierde 2-1 y está mejor clasificada en el criterio de disciplina.



Eliminada en caso de empate o de derrota contra Rusia.



Grupo C

Países Bajos: clasificados



Ucrania:



Clasificada en casa de victoria o de empate contra Austria.



Tercera en casa de derrota contra Austria.



Austria:



Clasificada en caso de victoria contra Ucrania.



Tercera en casa de empate o de derrota contra Ucrania.



Macedonia del Norte: eliminada.



Grupo D

República Checa:



Clasificada en casa de victoria o de empate contra Inglaterra, o en caso de derrota si Croacia no vence a Escocia y no compensa su diferencia de goles desfavorable en estos momentos (-1 contra +2).



Tercera en caso de derrota contra Inglaterra si Croacia vence a Escocia y gana la diferencia de goles que ahora tiene desfavorable (-1 contra +2).



Inglaterra:



Clasificada en caso de victoria o de empate contra la República Checa, o en caso de derrota si Croacia y Escocia empatan, o en caso de derrota si el ganador del Croacia-Escocia no compensa la diferencia de goles que tiene ahora desfavorable respecto a los ingleses (Inglaterra tiene +1, Croacia -1 y Escocia -2).



Croacia:



Clasificada en caso de una victoria ante Escocia que le permita superar en la diferencia de goles al perdedor del República Checa-Inglaterra (ahora, Croacia tiene -1, República Checa +2, Inglaterra +1).



Tercera en caso de victoria contra Escocia si la República Checa e Inglaterra empatan, o en caso de victoria que no permita ganar la diferencia de goles respecto al perdedor del República Checa-Inglaterra. También tercera en caso de empate contra Escocia.



Eliminada en caso de derrota contra Escocia.



Escocia:



Clasificada en caso de victoria contra Croacia si Inglaterra pierde contra la República Checa y Escocia gana a los ingleses la diferencia de goles, que ahora tiene desfavorable (-2 contra +1).



Tercera en caso de victoria contra Croacia si Inglaterra no pierde ante la República Checa, o en caso de victoria si Inglaterra pierde pero los ingleses mantienen una mejor diferencia de goles que los escoceses.



Eliminada en caso de empate o de derrota contra Croacia.



Grupo E

Suecia:



Clasificada en caso de victoria o de empate contra Polonia, o en caso de derrota si Eslovaquia empata contra España y Polonia no gana la diferencia de goles a los suecos (ahora es favorable a los escandinavos con +1 contra -1 de los polacos).



Eslovaquia:



Clasificada en caso de victoria contra España, o en caso de empate si Polonia no vence a Suecia. En caso de empate y si Polonia gana a Suecia, Eslovaquia estará clasificada si tiene una mejor diferencia de goles que Suecia.



España:



Clasificada en caso de victoria contra Eslovaquia.



En caso de empate, su clasificación como tercera sería muy difícil con 3 puntos, ya que necesitaría que hubiera otros dos terceros clasificados con peor balance.



Eliminada en caso de derrota ante Eslovaquia.



Polonia:



Clasificada en caso de victoria contra Suecia, a condición que haya un vencedor en el España-Eslovaquia. Si Polonia derrota a Suecia pero al mismo tiempo España y Eslovaquia empatan, los polacos solo se clasificarán mediante una mejor diferencia de goles.



Grupo F

Francia:



Clasificada en caso de victoria o de empate contra Portugal, o de derrota si Alemania y Hungría empatan, o de derrota si Hungría vence a Alemania y no gana a los franceses en la diferencia de goles, que ahora es desfavorable a los magiares (-1 contra +3).



Tercera en caso de derrota contra Portugal y si Alemania vence a Hungría, o de derrota si Hungría vence a Alemania, y supera en la diferencia de goles a los franceses.



Alemania:



Clasificada en caso de victoria contra Hungría, o de empate si Portugal no vence a Francia.



Tercera en caso de empate si Portugal derrota a Francia, o de derrota si Francia gana a Portugal.



Eliminada en caso de derrota si Francia no vence a Portugal.



Portugal:



Clasificado en caso de victoria contra Francia, o de empate si Hungría derrota a Alemania.



Tercero en caso de empate si Hungría no vence a Alemania, o de derrota si Alemania gana a Hungría.



Eliminado en caso de derrota si Hungría vence a Alemania.



Hungría:



Clasificado en caso de victoria contra Alemania si Francia vence a Portugal, o en caso de victoria si Francia pierde y termina ganando la diferencia de goles a los franceses, que por ahora dominan en ese apartado (+3 contra -1).



Tercero en caso de victoria si Francia empata o pierde pero consigue ganar la diferencia de goles a los húngaros.



Eliminados en caso de empate o derrota ante Alemania.