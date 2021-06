La Asamblea de Liga Nacional de Honduras: Afición, boletos, deuda del Victoria y ¿sin descenso y con 12 clubes?

La Asamblea de la Liga Nacional de Honduras con miras a la temporada 2021-2022 se llevó a cabo en las instalaciones de una universidad privada de San Pedro Sula. En dicha reunión quedaron establecidas varias situaciones de cara a lo que se viene.

Uno de los detalles importantes a resaltar dentro de la cumbre realizada entre la directiva de la LINA y los dirigentes de los 10 clubes afiliados a la misma fue el formato de competencia con el que se le hará frente a los próximos dos torneos.



El Apertura y Clausura de la temporada 2021-2022 se jugará con nuevo formato. La pentagonal y grupos divididos quedaron atrás y regresan los campeonatos de repechaje, semifinales y gran final al fútbol hondureño.



INICIO DEL TORNEO

El Apertura 2021 de la Liga Nacional comenzará el 7 de agosto y finalizará a más tardar el 31 de diciembre del mismo año. El Clausura-2022 iniciaría en los primeros días de enero.

Wuilfredo Guzmán puso orden en la Asamblea de la Liga Nacional.



EL FORMATO

En la Asamblea quedó estipulado que se jugará con un torneo que premia al 60% de los clubes ya que clasificarán seis equipos a la liguilla. Al final de las 18 jornadas el primero y segundo lugar accederán directos a semifinales mientras que el repechaje será entre el tercero con el sexto y el cuarto con el quinto, de ahí saldrán los rivales en semis de los mejores clasificados. En esta instancia de repesca, de persistir un empate global al final de los 180 reglamentarios, el se definirá desde la tanda de penales.



INSCRIPCIÓN DE JUGADORES

Los 10 clubes de la Liga Nacional podrán ir inscribiendo a sus jugadores ante los registros de la misma y tendrán fecha máxima para hacerlo el 16 de agosto, es decir, nueve días después de iniciado el campeonato.



CON AFICIÓN EN LOS ESTADIOS

Los dirigentes han diagramado el próximo torneo haciendo énfasis y siendo optimistas que de jugará con afición en los estadios. La cúpula dirigencial de la Liga Nacional confirmaron que han tenido reuniones provechosas con SINAGER para que les permitan un porcentaje de afición en cada uno de los estadios para el nuevo campeonato. Dicho esto, el próximo campeonato se jugará con aficionados, de lo contrario, los clubes y la misma Liga han amenazado con no comenzar la competencia.



PRECIO ESTABLECIDO DE BOLETOS

Se dictaminó que el precio oficial de cada boleto para entrar a los estadios será de 100 lempiras sin excepción. En todos los estadios de Liga Nacional que se juegue con fanáticos ese será el precio establecido.

Javier Cruz es el presidente del Victoria que logró el ascenso cinco años después a Liga Nacional.



DEUDA DEL VICTORIA

En un inicio un sector de los asambleístas no querían darle voz y voto al Victoria, recién ascendido, ya que el club tenía una deuda pasada de más de 300 mil lempiras ante la Liga. Sin embargo, el presidente del club, Javier Cruz, en el momento desembolsó el dinero a una cuenta bancaria y se le dio voz y voto. El sábado, Osman Madrid, representante del Olimpia, propuso la moción que se le condonara ese adeudo a los jaibos. La resolución final fue que se le regresara el dinero al club para apalear temas financieros de pretemporada y que el dinero lo van a efectuar en varios pagos. Todos los clubes aceptaron.



SIN DESCENSO Y 12 CLUBES A FUTURO

En plena Asamblea propusieron que el descenso fuera abolido por dos años y que posteriormente se jugara con 12 clubes para compensar a los equipos de la Liga de Ascenso, algo que recibió un rotundo "no" departe de la mayoría. No tuvo lugar esa moción.

EL CALENDARIO

Una vez confirmado el formato de competencia y finalizada la XLVIII Asamblea General de la Liga Nacional, que duró dos días, queda por confirmar el calendario. De acuerdo a lo dicho por el presidente Wuilfredo Guzmán, éste ya estaría elaborado y solamente faltaría la aprobación de los dirigentes. Se definirá el próximo fin de semana.

LES DARÁN TABLET A LOS ÁRBITROS

Wuilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional, adelantó que se está gestionando que cada árbitro tenga consigo una tableta electrónica, esto para agilizar el tema de las actas arbitrales una vez se de por finalizado cada juego. Estos documentos serán enviados por correo electrónico a la misma Liga y a la Comisión de Disciplina y así tener mayor organización y rapidez con respecto a ello.

La afición hondureña podría volver a los estadios para el Apertura-2021.

VACUNAS COVID PARA JUGADORES

La Liga Nacional gestionará obtener vacunas contra el Covid-19 para todos los futbolistas registrados por los 10 equipos en el torneo, además, para sus familiares, esto para abaratar costos en cuanto a las pruebas de antígeno de forma quincenales que se practicaban los futbolistas.