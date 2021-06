Habla Osman Madrid: Clásico Olimpia-Motagua en Nueva York, cuántos fichajes más harán y el tema del "Patón" Mejía

Osman Madrid no es de mucha prensa, es un hombre que hace su brillante trabajo de forma silenciosa en el Olimpia y por eso cuando habla cada frase tiene un valor particular. El vicepresidente del club ha hablado con DIEZ una vez finalizada la Asamblea General de la Liga Nacional.

En una corta plática con este medio, la mano derecha del presidente Rafael Villeda, ha confirmado que jugarán un clásico ante el Motagua de carácter amistoso en Estados Unidos, precisamente en Nueva York. También dio fecha para el inicio de pretemporada.

"Estamos haciendo arreglos para que el profesor Pedro Troglio venga entre el 2 y 3 de julio para empezar el 5 la pretemporada y poder dar inicio los trabajos para la próxima temporada porque no va haber mucho espacio entre torneo y torneo y prepararnos para los partidos que tenemos el 23, 25 y posiblemente 28, 29 y 31 de julio", arrancó expresando.



Reveló que el Olimpia se preparará para el Apertura-2021 con amistosos en Atlanta, donde dos de los partidos serán ante el Muncipal Limeño de El Salvador y Motagua. Viajarán a territorio gringo el 21 de julio. "Tenemos una gira por Atlanta, luego vamos a Houston, después posiblemente Charlotte y el 31 estaríamos jugando en Nueva York contra Motagua y tendríamos que venir luego para iniciar al torneo".

- Alistan dos fichajes más para el Olimpia -

Osman Madrid anticipó que la cúpula dirigencial del Olimpia en conjunto con el cuerpo técnico encabezado por Pedro Troglio están trabajando dos fichajes más para el próximo torneo. No quiso dar nacionalidad de estos jugadores que se estarían integrando al elenco tricampeón.

Valoró el fichaje del argentino Gastón Díaz, quien tiene un amplio recorrido en Argentina. "Gastón es un jugador que el profesor lo conoce, es un muchacho con mucha experiencia pero en una posición que tenemos a algunos muchachos jóvenes y tenemos a algunos otros que juegan en esas posiciones pero tenemos el inconveniente de que Maylor Núñez ha sido intervenido y va a estar fuera por seis meses más la recuperación que tiene que llevar, entonces el profesor ha pedido al jugador y el presidente ha hecho un esfuerzo para poderlo traer".



"Tal vez se fiche unos dos jugadores más, estamos viendo la posibilidad. Lo que queremos es que el equipo sea competitivo y alegrar el campeonato nacional y que gane el mejor, ojalá que sigamos nosotros por el mismo camino pero si no, intentar ser protagonista y el fútbol es así, los demás equipos están invirtiendo también y cualquiera puede ganarlo, ha sido muy disputado. Motagua, Real España, Marathón, Platense y Vida son grandes equipos, Honduras Progreso... todos hacen un gran esfuerzo para esto, vamos a competir y esperemos que las cosas salgan bien", manifestó.



Con respecto a los jugadores que se les venció el contrato, como Johnny Leverón y Jerry Bengtson, Madrid fue enfático y aseguró que están en constantes pláticas con ellos para renovarles el convenio. "Estamos hablando con ellos y esperando para poder resolver, haciendo propuestas para ver si podemos llegar a un arreglo con ellos".



Finalmente no quiso adelantarse a nada referente a alguna sanción que pueda recibir el futbolista German "Patón" Mejía, quien ha sido cuestionado por jugar de forma burocrática en los Estados Unidos. "Nosotros esas cosas las manejamos internamente y luego tenemos que hablar con los jugadores para tomar algunas decisiones; el profesor Pedro Troglio no nos ha comunicado nada, él está de vacaciones y no queremos meterle mayores problemas".