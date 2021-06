El duro momento que vivió el compañero que le pasó el balón a Christian Eriksen y luego se desvaneció: "estaba tirado con los ojos vacíos"  

Salió a la luz un nuevo relato del infierno que vivió Christian Eriksen, futbolista danés que se desvaneció en pleno partido de la Eurocopa 2021.

Sufre problemas cardíacos, usa un marcapasos y dejó el campo llorando por Eriksen: "me afectó, por lo que me pasó a mí"



Joakim Mæhle, quien fue el encargado de hacer el saque de banda antes de ocurriera lo que pasó, contó el duro momento que vivió con el colapso.



"Aprovecho el saque de banda y por supuesto veo que es un pase especial que vuelve a poner, pero pensé que había perdido un paso o algo así. Y luego vuelve a jugar el balón con la rodilla, pero en realidad fue pase excelente y escucho a la gente detrás de mí en las gradas que se reían un poco porque probablemente se veía un poco gracioso y luego no pensé tanto en eso", comenzó contado.





Y agregó: " luego miré hacia atrás y pude ver que Christian estaba tirado en el suelo con los ojos vacíos y completamente tenso y sí, no se veía bien. Así que rápidamente pedí ayuda y traté de meter algunos dedos en su boca. Es muy raro que te encuentres en una situación así, pero sé que tiene que hacer lo que puedas para que no se trague la lengua. Luego lo pusimos en una posición lateral como Simon (Kjaer)".

Joakim Mæhle reveló que todos estaban asustados con lo que le pasó a Eriksen en pleno partido de la Eurocopa ante Finlandia.



"Por supuesto que todos estábamos asustados. Ver a Christian tirado allí, no es un espectáculo agradable con tantos a su alrededor y con un poco de espuma saliendo de su boca y ojo que de ninguna manera se ven bien y con la cara completamente pálida", cerró en conferencia de prensa.