Elías Burbara define tres renovaciones y el caso de Mario Martínez y Allans Vargas se confirma el lunes

El presidente del Real España, Elías Burbara, ha dejado claro varios temas con respecto a la actualidad de la máquina que dirige el mexicano Raúl "Potro" Gutiérrez. De acuerdo a lo que dijo, están consumadas tres renovaciones.

Burbara, quien como jerarca del equipo sampedrano representó a la institución en la Asamblea de la Liga Nacional de cara a la temporada 2021-2022, donde platicó con DIEZ de forma breve para aclarar estos tópicos.

"Tengo entendido que Javier ya llegó a un acuerdo con los jugadores y con los representantes de ellos, estamos esperando que regresen de sus vacaciones y puedan firmar sus contratos y puedan ser oficial", dijo en alusión a Darixon Vuelto, Jhow Benavídez y el portero y capitán Luis "Buba" López.

Quienes se tambalean con su continuidad en el Real España son Mario Martínez y Allans Vargas, dos jugadores de la casa que de acuerdo a lo mencionado días atrás por el mismo Elías Burbara, los futbolistas le faltaron el respeto a la institución luego de ponerse la camiseta del Marathón en un juego burocrático. "Buscamos jugadores que respeten al equipo", dijo de forma tajante.

Y aunque no confirmó nada, dejó el tema en suspenso. "El lunes se va a llevar a cabo una reunión donde vamos a tomar la decisión, hemos estado ocupados estos días con la Asamblea y no nos ha dado tiempo de reunirnos con el comité técnico para tomar una decisión pero la idea es que de aquí al lunes ya esté resuelto eso", exteriorizó.



¿Allans Vargas está fuera del equipo?, se le consutló. "Hasta el lunes vamos a resolver eso. No he platicado con la gente para tomar la decisión", cerró diciendo.