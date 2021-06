Gastón Díaz, flamante nuevo fichaje de Olimpia: "Cuando me llamó Troglio ni lo dudé, me dijo que siempre pelea por títulos y eso te motiva"

Gastón Díaz es el flamante nuevo refuerzo del tricampeón nacional, Olimpia. El argentino de 33 años fue anunciado como jugador del León el viernes por la noche, el lateral fue pedido explícito del director técnico, Pedro Troglio.

En entrevista con Cinco Deportivo, el experimentado jugador hizo un recorrido de su carrera donde fue "campeón con Vélez dos veces, 2009 y 2011, también con Racing en 2014 donde fue un torneo muy lindo donde tuve mucha participación. Tuve la oportunidad de estar en la Selección Argentina en dos oportinidades, en 2010 con (Diego) Maradona y 2011 con (Sergio) Batista" y agregó "ya estoy preparado para emprender viaje y seguir mi carrera cosechando títulos".

Díaz, que en 2014 gritó campéon con Racing de Avellaneda de la mano de Diego Cocca, recordó que a lo largo de su trayectoria ha compartido con grandes jugadores como "Diego Milito fue uno de mis compañeros, Lisandro "Licha" López también en Racing, Sebastián Domínguez (Vélez), y en mi segunda temporada en Vélez estuve bajo el mando de Gabriel Heinze, he cosechado mucha experiencia a lo largo de mi carrera", admitió.



Díaz ya coincidió en su carrera con el que nuevamente será su DT, Pedro Troglio. Ambos coincidieron en Gimnasia y Esgrima La Plata "estuve en 2013-2014, un año, Gimnasia recién ascendía a la Primera División y logramos mantener la categoría, en el segundo semestre peleamos el torneo, nos faltaron dos fechas para ser campeones", sobre el DT del León fue elogioso "Troglio es un gran entrenador, lo respeto mucho tanto como jugador y técnico, se destaca por su humildad y su trabajo".

Preguntado sobre el mensaje de Troglio para llegar al Léon y a Honduras declaró "me dijo que era un país sumamente tranquilo, que me iba a sentir muy bien, que siempre peleaba los torneos y que necesitaba de mi colaboración. No lo dudé, empecé a seguir a Olimpia desde que él se comunicó conmigo y lo vi campeonar. Eso a uno lo motiva porque seguimos en carrera y poder seguir compitiendo en el fútbol", reconoció.



Sobre su llegada al club hondureño fue claro que "rescendí mi contrato con All Boys", y que en principio firmó "por un año", pero se entusiasmó al decir que "ojalá sea con éxito y pueda ser por mucho tiempo m?s".