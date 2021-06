¡Duro palo! Critican a Cristiano Ronaldo por su gesto ante Rudiger en la Eurocopa: "Parece tonto"

Cristiano Ronaldo y Portugal no pudieron ante Alemania y fueron derrotados 2-4 por la segunda jornada de la Eurocopa 2021.

El portugués marcó y dio asistencia, pero no bastó para sacar un buen resultado. Tras el partido CR7 fue duramente criticado por Didi Hamann, ex futbolista y ahora comentarista del torneo.





Cristiano le hizo una jugada de lujo a Rudiger y a Hamann no le gustó nada su gesto. Ronaldo hasta se burló del defensor.

"Es asombroso y sabemos que puede hacer eso. Creo que, en cierto modo, está menospreciando a su rival", comenzó diciendo.





Y agregó en referencia al tema: "Van 1-0 y juega mientras todos se entusiasman. Sí, es el mejor con Messi, pero parece un tonto. Si les preguntas a los jugadores alemanes, te dirán lo que les pareció. Se habrán dado cuenta".

Didi Hamann no se quedó en eso y se preguntó: "¿qué está tratando de lograr? Quizá eso significó el inicio de la remontada", cerró.