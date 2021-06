¡Tragedia! Fallecen cuatro futbolistas amateur en accidente de auto en San Pedro Sula

Al menos cuatro personas muertas y 14 heridos dejó un terrible accidente la noche de este domingo, en la comunidad de Laguna de Tembladera, situada en la montaña de El Merendón, en San Pedro Sula.

Las víctimas responden a los nombres de Elvin Armando Laínez Vásquez (40), José Santos Laínez (34), José Salomé Ramos (27) y Sebastián Ramos (28).

Según la información preliminar, las personas afectadas regresaban a casa luego de disputar un partido de fútbol.

El conductor del vehículo, Juan Carlos Laínez, relató que trasladaba a unas 18 personas en auto tipo pick-up, sin embargo, aseguró que el timón se le trabó, por lo cual terminó perdiendo el control saliéndose de la carretera.

"Cuando llegamos a Las Torres, el carro venía bien. Cuando veníamos en la bajada, el carro....se me enduró el timón, no me giró para ningún lado; no se me apagó, el carro rumbaba", dijo Juan Carlos entre signos de dolor y llanto.

Tres de las personas afectadas habrían fallecido tras el impacto, en cambio el último, perdió la vida mientras era trasladado a un centro médico.

El resto de los jóvenes involucrados en el accidente terminaron con algunas heridas graves, pero recibieron atención especial de parte del cuerpo de salud.

