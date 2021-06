Toni Kroos reveló las palabras que le dijo a Cristiano Ronaldo tras el Alemania-Portugal ¿Y el Real Madrid?  

Cristiano Ronaldo y Toni Kroos protagonizaron una de las imágenes más curiosas del partido entre Alemania y Portugal en la Eurocopa 2021.

Cristiano Ronaldo le negó su camisa y tomó venganza en plena Eurocopa: "Me fui y me sentí pequeño"

Ambos se quedaron charlando al final del partido donde los alemanes ganaron 4-2 a los portugueses. Fueron compañero durante cuatro temporadas en el Real Madrid y el teutón reveló las palabras que se dijeron tluego del encuentro.





Kroos contó la charla que cruzaron en el podcast que tiene con su hermano Félix, Einfach mal Luppen: "Jugué con él durante cuatro temporadas y no exagero cuando digo que por supuesto he tenido los mayores éxitos con él y gracias a él. Fuimos vecinos de vestuario (se cambiaban al lado) todo el tiempo. Así que, por supuesto, me alegré de volver a verlo. Se fue hace mucho tiempo y no nos vemos tan a menudo. No jugamos contra la Juventus".

Y agregó: "Hablamos brevemente sobre el partido, por supuesto, pero también sobre los partidos que están por venir. Le deseé la mejor de las suertes y espero que se clasifiquen para la siguiente ronda junto a nosotros. Aparte de eso, le pregunté cómo le estaba yendo en Italia, ha estado allí durante tres años. No tienes todo el tiempo del mundo después del partido y no pasas desapercibido. Ya dentro, también cambiamos las camisetas. Fue bonito volverle a ver".



Durante la plática no hablaron del Real Madrid, algo que sorprendió a muchos ya que debió ser el tema principal por todo lo que está pasando con la salida y un posible regreso de CR7.

Kroos también se reencontró con otro excompañero, Pepe, con el que coincidió tres temporadas: "Pepe es también un tipo sobresaliente que a veces parece muy salvaje en el campo y no parece tan agradable, pero lo es totalmente fuera del campo. Y Cristiano exactamente lo mismo".