Raúl "Potro" Gutiérrez sobre Mario Martínez y Allans Vargas: "Los valores de la institución están por encima de cualquier circunstancia"

Rául Gutiérrez vive su segunda pretemporada en Real España, el DT mexicano ya trabaja con un grupo de jugadores de cara al Apertura 2021. Sin embargo, este inicio de trabajos no ha sido fácil dentro de la institución catedrática debido a las renovaciones de Jhow Benavídez, Luis "Buba" López, Darixon Vuelto y a los casos que tienen separados del plantel a Mario Martínez y Allans Vargas.

El DT habló de todos los temas en conferencia de prensa; afirmó que la intención es fortalecer la plantilla, que la continuidad de Martínez y Vargas es decisión ejecutiva y que las renovaciones de los demás futbolistas van bien encaminadas. Asímismo dejó en claro que la no presentación de Darixon Vuelto le parece algo insólito.

- La conferencia del Potro Gutiérrez -



Continuidad de Mario Martínez y Allans Vargas. Todo ese tema sigue en discusión con la parte directiva porque al final esto no tiene que ver con lo deportivo, tiene que ver con que es una falta administrativa. Es una falta al reglamento de la institución, de los valores de la institución. En esa medida los que toman esa determinación son los directivos (...) La parte deportiva queda a un lado, los valores de la institución están por encima de cualquier circunstancia. Esa decisión la tiene que tomar la parte administrativa porque es una decisión ejecutiva (...) Ellos estuvieron participando como capitanes el torneo pasado, nosotros tratamos de respetar esas jararquías, todo esto en ese sentido no tenemos ningún lío (...) Real España tiene un reglamento, directrices, valores que se deben cumplir. Por eso es una decisión ejecutiva".

Mario Martínez y Allans Vargas aún no saben si seguirán en Real España Cambio de formato. "Sirve para planificar mejor, para tratar de que el equipo tenga otro tipo de trabajo, la temporada pasada fue compleja, hubo poco margen de trabajo para el desarrollo de lo que se quiere. Este nuevo formato es más exigente pero abre el marco para que se trabaje de la manera que se quiere".



Áreas a reforzar. "Hay que fortalecer al equipo, quedó clarísimo de las carencias que tenía en la gestión de plantilla Real España. Estamos tratando de resolver el tema con los jugadores que no tienen contrato, eso condiciona otras decisiones. Queremos que el equipo sea competitivo y estamos buscando fortalecerlo, principalmente con un volante por derecha. Ya nos fotalecimos con la llegada de Bernárdez, habíamos pensado en un contención, pero creemos en la continuidad que deben tener Chávez, Devron, Jhow, el mismo novato Sánchez. Creemos que nos pueden dar el soporte que necesitamos. Tenemos una plantilla que se está fortaleciendo, estamos buscando que sea competitiva sobre todo y con la experiencia que tuvimos el año pasado".

Continiudad de jugadores no condiciona fichajes. "La continuidad de los jugadores no condiciona quién pueda venir, la carencias en la parte ofensiva que tiene el equipo era clara. Esos casos no necesariamente condiciona quiénes pueden venir".



Darixon Vuelto. "De Darixon no sé nada. De Jhow parece que están cerca, en la portería es un tema complejo; se vienen torneos donde se van a las diferentes selecciones. Es un tema que se está analizando, pero vamos por buen camino. Esperemos se cierren las renovaciones de estos muchachos. Siempre son bienvenidos si están (...) yo pregunto por Vuelto y nadie me contesta, no sé si está en Honduras, no sé dónde esté. Ya empezamos pretemporada y uno entendería que quiera saber que va a pasar, aunque no tenga contrato firmado hacer presencia, uno lo entendería de esa manera. No se entiende que un jugador no se presente no estando convocado a selecciones, para mí eso es atípico. Yo creo que no está bien, me parece que el jugador debería estar acá por lo menos atento a esa parte".