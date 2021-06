Enfado del Potro por ausencia de Darixon Vuelto: "No sé nada, pregunto por él y nadie me contesta, no sé dónde esté"

La pretemporada de Real España inició pero grandes ausencias; Mario Martínez y Allans Vargas por haber faltado al reglamento interno, Luis "Buba" López, Jhow Benavídez y Darixon Vuelto porque se les venció el contrato; sin embargo, Buba y Jhow han estado en competencia y microciclo con la Selección Nacional, caso contrario a Vuelto que se encuentra totalmente de vacaciones.

En conferencia de prensa, el DT aurinegro, Raúl "Potro" Gutiérrez se mostró sorprendido y molesto ante la ausencia de Darixon Vuelto en el inicio de pretemporada del conjunto catedrático.

Si bien Gutiérrez es consciente que la "Daga" no tiene contrato y, por consecuencia, no tiene obligación a presentarse, el sentir del "Potro" es que el jugador debería mostrar más interés por ser parte del equipo.

"De Darixon no sé nada", comenzó de forma tajante en rueda de prensa, y continuó "pregunto por Vuelto y nadie me contesta, no sé si está en Honduras, no sé dónde esté", enfatizó.

Darixon Vuelto no tiene contrato con Real España, pero su ausencia de la pretemporada ha molestado al DT Raúl Gutiérrez El DT profundizó en el tema "ya empezamos pretemporada y uno entendería que el jugador quiera saber que va a pasar, aunque no tenga contrato firmado hacer presencia, uno lo entendería de esa manera".

El estratega mexicano que supo ser campeón del mundo a nivel Sub-17 en 2011 y que se prepara para su segundo torneo como mandamás de la Máquina aseguró que no entiende la postura y ausencia del extremo de 23 años "no se entiende que un jugador no se presente no estando convocado a selecciones, para mí eso es atípico. Yo creo que no está bien, me parece que el jugador debería estar acá por lo menos atento a esa parte", finalizó.

Darixon Vuelto actualmente se encuentra en Estados Unidos, donde pasa sus vacaciones y está a la espera de definir su futuro que, por informaciones que se manejan, estaría en Real España ya que llegó a un acuerdo para renovar su contrato por lo que deberá presentarse a pretemporada esta semana.