Matías Rotondi: "La pasé muy mal en Honduras Progreso, no nos merecíamos mal trato de los directivos"

El delantero argentino, Eduardo Matías Rotondi, dio por finalizado su ciclo en Honduras Progreso después de una relación laboral que no dejó buenos signos en su etapa final por falta de pago, mal trato de los directivos y una demanda de por medio, según explicó a DIEZ el propio futbolista.

Existía en el rumor que el presidente de Honduras Progreso, Elías Nazar, estaba negociando la ficha del sudamericano con el Vida, sin embargo, este terminó estampando su firma con el Malacateco de Guatemala pese a tener oferta formal de Marathón.

"Se escucharon varias cosas por redes sociales, estuve viendo varias cosas, pero siempre decía que conmigo formalmente no se habían contactado. Sí con la gente de Marathón, hablé con ellos, pero no llegamos a un acuerdo; lo que sea por otro lado a mí no se me comunicó", señaló.

"Vi que el presidente dijo que tenía algo del Vida, pero a mí nunca me comunicaron nada", agregó.

Sobre la pretensión de los verdolagas asegura que "a nivel deportivo sabía que iba a crecer, sobre todo con la oferta de Marathón con competencia internacional. Con el Vida no sé qué negocio había de fondo, algo estaba pasando y yo no sabía la realidad. También estaba involucrado Rafael Agámez".

¿Por qué rechazó a Marathón? "Por lo económico y otro porque estaba en contacto con ellos de hace algún tiempo. Sentí que iba a ser un jugador fundamental, me gustó mucho la importancia. Con Marathón no llegamos a un acuerdo con los números", respondió.

PLEITO EN HONDURAS PROGRESO

El ariete de 29 años dijo que rescindió su contrato con Honduras Progreso por falta de pago y que no entiende qué negociaciones se tenían con el Vida.

"Vi que Elías salía diciendo que nos daría a préstamo y eso cómo si a nosotros en diciembre se nos acababa el contrato. Es algo raro. Yo quedé libre por falta de pago y escuché que lo negaron y que me vine con pago. Eso lo tendrán que arreglar con el abogado. Solamente cobré dos meses de los cuatro que estuve, lo que ellos quieren hacer es algo ilógico - que no te paguen los días trabajados-. El último mes tampoco me lo pagó. Es más... para pagar el pasaje de regreso tuve que poner de mi bolsillo, ya te imaginarás la prolijidad con que se maneja", dijo.

Respecto a su salida del club asegura que "no me voy resentido con el fútbol hondureño, pero en Honduras Progreso la pasé muy mal, todos los que estuvimos allí. Cuerpo técnico, jugadores, utileros, nadie te puede decir que quedó conforme, no por falta de pago, sino por el mal trato al jugador día a día. Me voy triste por ese lado porque hicimos una gran campaña, lo dimos todo por el equipo y no nos merecíamos el mal trato de los directivos".

Eduardo Rotondi celebrando uno de sus goles con Honduras Progreso.

"Me hubiese gustado jugar en un equipo grande de Honduras, hice las cosas para merecerlo, pero espero volver al país, porque en lo futbolístico me sentí cómodo y la pasé bien", añadió.

Eduardo Rotondi completó 18 partidos con Honduras Progreso, 16 de ellos como titular. Terminó el Torneo Clausura 2021 como el segundo máximo goleador con 10 tantos, lo que contribuyó para salvarse del descenso y clasificar a la semifinal en donde fueron eliminados por el Olimpia.