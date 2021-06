Definidos: Los dos primeros duelos confirmados de octavos de final de la Eurocopa   

Once equipos están ya clasificados para los octavos de final de la Eurocopa tras la resolución este lunes de los grupos B y C, ganados por Bélgica y Holanda con pleno de puntos (9).

La nueva locura de Laporta: Tiene interés en Cristiano Ronaldo y lo quiere juntar con Messi en Barcelona



Además de los dos equipos centroeuropeos, aseguraron su pase este lunes Austria, Dinamarca, Francia, Inglaterra, República Checa, Suecia y Suiza y se unen a Italia y Gales, que habían logrado el billete el domingo como primero y segundo del grupo A.



También se conocen los primeros tres equipos matemáticamente eliminados: Macedonia del Norte, Turquía y Rusia.





En Copenhague, pese a que los daneses habían perdido los dos primeros encuentros del torneo y a su capitán Christian Eriksen, víctima de un problema cardíaco en el debut contra Finlandia, los locales sabían que un triunfo, y sobre todo por más de un gol de diferencia, podía darles la clasificación a octavos, siempre que los finlandeses no puntuasen contra Bélgica.

Toni Kroos reveló las palabras que le dijo a Cristiano Ronaldo tras el Alemania-Portugal ¿Y el Real Madrid?



"Es completamente de locos que nos hayamos clasificado", admitió tras el partido Mikkel Damsgaard, el jugador que abrió el marcador con un derechazo que acabó en la escuadra del arco ruso (38).



LOS PRIMEROS DUELOS DEFINIDOS DE OCTAVOS



Sábado 26 de junio Gales vs Dinamarca



Sábado 26 de junio Países Bajos vs 3/D/E/F.



Domingo 27 de junio Italia vs Austria.



Domingo 27 de junio Bélgica vs 3A/D/E/F.



Lunes 28 de junio 2D vs 2E.



Lunes 28 de junio 1F vs 3A/B/C.



Martes 29 de junio 1D vs 2F.



Martes 29 de junio 1E vs 3A/B/C/D.