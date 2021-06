El mensaje de Maxi López contra Wanda Nara que desató un nuevo escándalo judicial

Maxi López y Wanda Nara no se pueden ver ni en pintura, así lo han dejado de claro con sus últimas acciones.

El que fue jugador de la selección de Argentina y del FC Barcelona, se ha metido en serios problemas por culpa de un posteo en su cuenta de Instagram donde se lleva de encuentro a Wanda Nara.

Valentino, Constantino y Benedicto son los tres hijos que tiene Maxi López con Wanda Nara y en el Día del Padre que se ha celebrado recientemente en todo el mundo, el jugador argentino lanzó un dardo a su exmujer.

"Feliz Día del Padre a todos los padres del mundo”, comenzó Maxi López en su mensaje en Instagram.

Y acto seguido, apuntó directo contra Wanda Nara: ”Aunque no me dejes verlos hace diez meses y te empeñes en cortar lazos, yo siempre voy a estar ahí para ellos. Es algo que no vas a poder entender nunca”.

Por último, cerró dirigiéndose a sus hijos: “Los extraño mis pollos, pero ustedes ya lo saben”.

El mensaje de Maxi López contra Wanda Nara en su cuenta de Instagram.

El conflicto por el régimen de visitas y la cuota alimentaria es un problema que siempre han tenido Maxi López y Wanda Nara.

TREMENDA DEMANDA

Wanda Nara ha tomado la decisión de denunciar a Maxi López por este mensaje que daña su imagen, según confirmó su abogada.

La demanda será por "injuria y difamación" y se presentará en la Argentina ya que "la difusión y repercusión dañosa a la imagen de Wanda fue acá", pese a que ambos residen en Europa y son conocidos en distintas partes del mundo, ha confirmado Ana Rosenfeld, abogada de Wanda Nara.

"Wanda le hace juicio porque el posteo está claramente dirigido a ella y lo hizo en contra de la voluntad de sus hijos que le pidieron que no exponga públicamente cosas de ellos", amplió sobre el tema la abogada de Wanda Nara en entrevista a El Clarín.

Wanda Nara y Maxi López se separaron en 2013 y la guapa argentina decidió casarse con Mauro Icardi en 2014.