Marathón manda el caso de Héctor Vargas al TNAF para decidir su salida del club

Héctor Vargas sigue estando tan dentro como tan fuera de Marathón. Aunque la Junta Directiva nunca se ha pronunciado públicamente sobre su deseo que no siga siendo su entrenador, están a días de anunciar el futuro de cara a la próxima temporada.

DIEZ ha conocido en exclusiva que el club sampedrano ha decidido abrir un caso en el Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol (TNAF) para que de ahí se derive una decisión con la que definirán lo que sucederá con el entrenador argentino.

Marathón, tal y como DIEZ informó la semana anterior, ha buscado un atajo legal para romper el contrato con el "León de Formosa", sin embargo no había encontrado ningún motivo, pero unas polémicas declaraciones públicas en medios hace unas semanas donde el DT, según los jerarcas, reveló alguna información confidencial y se refirió en malos términos al equipo o junta directiva, podría ser la luz para la institución.

Sin embargo antes de tomar una decisión tan grande como un despido, el club ha preferido mandar el caso ante el TNAF y sean ellos quienes definan el rumbo de esta situación ya que saben que un error de interpretación en esta cláusula podría costarle una millonaria indemnización a favor de Vargas y comprometa el futuro financiero de la institución.

DIEZ confirmó que el "Monstruo Verde" ha enviado los documentos al Tribunal donde considera que muestran un incumplimiento en su convenio laboral. Ahora será el TNAF quien deberá programar reuniones virtuales entre sus miembros para conocer en conjunto el caso, estudiarlo y tomar la decisión basado en las leyes deportivas.

ASÍ RESPONDIÓ ORINSON AMAYA SOBRE CASO VARGAS

Vargas fue ratificado en su puesto a mediados de mayo, sin embargo ahora su puesto está en duda ya que quieren rescindir su contrato.

En caso de recibir una resolución favorable, Marathón estará rescindiendo al entrenador sin tener que honrarle los dos años ya que según el "Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores" de FIFA en el anexo 8 que refiere al "reglamento sobre la contratación de entrenadores" indica que "la indemnización se calculará a partir de los daños y gastos ocasionados al club o la asociación como consecuencia de la rescisión del contrato. En particular, se tendrá en cuenta la remuneración restante y otros beneficios que correspondan al entrenador en virtud del contrato rescindido".

Pero si la respuesta es negativa, Orinson Amaya y su equipo de aportantes decidirá entre su despido dándole el dinero que le corresponde o mantenerlo en sus filas como entrenador para la temporada 2021-22.



MARATHÓN PUEDE NOMBRAR UN NUEVO DT MIENTRAS EL CASO ESTÉ EN LITIGIO

En caso que el TNAF no tome una decisión en los próximos días, el club si lo desea, puede contratar un nuevo entrenador y dejar a Vargas en espera de la resolución ya que según indica el Reglamento del Tribunal Nacional de Arbitraje del Fútbol en su artículo 59 de las disposiciones especiales, que "toda controversia contractual entre el Entrenador y el Club en cualquier categoría ya sea del sector aficionado o no aficionado.- esta no será impedimento para que el club procederá registrar un nuevo entrenador, sin que esto interrumpa la disputa entre ambos".

Héctor Vargas tiene dos años y medio de contrato, si Marathón decide no continuar con él, espera que el club cumpla su contrato.

Entre tanto, el uruguayo Martín "Tato" García sigue a la espera que el equipo hondureño decida la situación en cuestión para saber si viene nuevamente a la Liga Nacional catracha.

Tato tiene un acuerdo para venir a Marathón junto a su cuerpo técnico, pero de antemano le informaron el caso y él ha entendido sobre esa parte, también el club sabe que si al Tato le aparece una oferta tentadora y lo de Vargas no está listo, puede quedarse sin su primera opción.

LOS ANTECEDENTES DEL CASO VARGAS VS MARATHÓN

El 30 de abril pasado salieron ala luz las razones por las cuales no querían continuar con Vargas y se limitaba a la parte deportiva del torneo Clausura 2021 donde el DT confeccionó la plantilla a su manera, decidió exclusivamente los refuerzos extranjeros a pesar que los dirigentes no estaban de acuerdo y al final del semestre, los foráneos no funcionaron y los resultados fueron una goleada en Liga Campeones de Concacaf ante Portland y la eliminación prematura en la fase de grupos del campeonato local.

La dirigencia, además, no compartía sus constantes polémicas en medios y también la poca anuencia en algunas recomendaciones sobre futbolistas a los cuales querían les diera más minutos, pero pese a las razones mencionadas, no encontraron motivos legales para su despido y decidieron continuar con él ya que rescindir su contrato implica el pago de una millonaria cantidad que rondan los cuatro millones de lempiras y es algo que el club no está en la capacidad de cancelar.