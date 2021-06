Entregando rosquillas, ropa y comida; así se gana la vida como delivery Ronal Montoya, capitán de la UPNFM

Para muchos jugadores el fútbol lo es todo en la vida gracias a sus lucrativos ingresos, mientras que otros deben ganarse el sustento de cada día con otras actividades lejos de los terrenos de juego.

En medio del tráfico que impera en la capital y montado en una motocicleta anaranjada, transita a diario por las calles de Tegucigalpa Ronal Montoya, capitán de la UPNFM, quien se gana la vida como delivery.

Sin su gafete, pero como líder de hogar, la pena no es un obstáculo para demostrar que el trabajo no deshonra a nadie y así lo toma el futbolista en cada pedido que le realizan.

Luego que la pandemia paralizara la economía mundial y donde el fútbol no fue la excepción, el defensor de la UPNFM se vio en la obligación de llevar dinero a casa trabajando como repartidor en Glovo, pero ahora con el fútbol nuevamente activo, Montoya decidió seguir en el oficio por cuenta propia.

"Vi que estaban haciendo publicaciones en una página de Glovo y los que tuvieran motocicleta podían ingresar y al ver que yo tenía una, mandé mis documentos ahí y rápido me llamaron para comenzar. Siempre he dicho que lo que es trabajo no me deshonra, ni tener pena porque juego en Liga Nacional, más bien hay personas que me admiran por eso", comienza recordando a DIEZ.

Esta pandemia cambió el rumbo de miles de familias, quienes ahora han emprendido sus negocios y Montoya es uno de ellos: "Hice mis clientes y ahora lo hago personal. Del fútbol no estoy viviendo, ya llevo dos meses sin sueldo y gracias a Dios me da la oportunidad de poder sostenerme con la entrega de delivery", relata con orgullo.

Mientras la temperatura aumentaba y los clientes esperaban por su pedido, Montoya se mostraba agradecido de la vida por tener una oportunidad de tener un empleo digno.

"Es bonito tener una fuente de ingreso, una manera de como subsistir, no echarse a morir, ya que en el fútbol hay momentos que uno no tiene trabajo y se debe buscar la manera".

LOS PRODUCTOS QUE ENTREGA

Entre el ruido de los autobuses que transitan a la zona sur del país (Choluteca), Montoya espera cada mediodía el producto de rosquillas, mismo que debe repartir a sus cliente en la capital.

Luego de recibir la mercancía, el deportista lo acomoda en su bolso express para hacer entregada mientras el aroma de las rosquillas y quesadillas impregnan la zona.

"Hace como cinco meses me encontré un buen cliente, ya que a diario me da para entregar cinco o seis pedidos en el Marañón #2, queda la salida al sur (calle que conduce a Choluteca) y se las recomiendo, son buenas".

Curiosamente el zaguero de los Lobos tuvo este acercamiento con este cliente por medio de una publicación de Diario Diez, quien informó de la labor que realizaba en plena pandemia.

"Nosotros a raíz de la pandemia comenzamos con el servicio a domicilio y yo miré en DIEZ que él estaba haciendo pedidos por Glovo. Yo lo conocía por medio del fútbol y me puse en contacto con él para que me hiciera las entregas. Ronal es una persona excelente y no tengo queja", cuenta Roberto Ávila, propietario de Marañón #2.

Con el paso del tiempo, Ronal realiza una variada actividad de delivery, no solo entrega de rosquillas, también tiene una cartera de clientes. "Tengo otros que me ayudan a dar pedidos y entrega de ropa, golosinas, comida y por medio de eso me rebusco".

Pese al riesgo que corre en su recorrido en motocicleta por las calles de la capital, el jugador está claro que es parte de precio que debe pagar para ganarse la vida, pero ahora el tiempo es menor que en sus inicios.

"Cuando estaba trabajando para la empresa de Glovo salía a las 7:00 de la mañana y regresaba a las 8:00 de la noche, ya que uno agarraba unas horas y debía de cumplirlas. Ahora que lo hago personal salgo a las 11:00 am y ya a las 5:00 de la tarde ya estoy en la casa y con los pedidos entregados. Ya en la tarde tengo clases y me dedico a la parte de la universidad".

LOS CLIENTES LO IDENTIFICAN COMO JUGADOR DE LA UPNFM

Entre las llamadas de teléfono para cuadrar la entrega y la confirmación de las direcciones, Montoya ha sido reconocido por varios clientes, quienes en su momento escucharon que su nombre figura entre el equipo estudioso.

"La vez pasada le fui a entregar a un cliente y me dijo: 'Este nombre lo conozco, lo he escuchado, pero ¿no es usted el que juega en UPNFM?' y le dije que sí. "Lo admiro porque no es cualquiera que va andar trabajando por la pena, ya que se dice que los jugadores de Liga Nacional son prepotentes o agrandados y en tu caso se nota que no".

Pese a la humildad que lo caracteriza al oriundo de San Buena Aventura, municipio al Sur de Francisco Morazán, han habido clientes que le piden que les regale una fotografía.

"Hay otros que hasta me dicen que le regale una foto o quisiera que mi hijo fuera como vos que no sentís pena, una persona luchadora".

Su nobleza y su espíritu de lucha también es destacada por sus familiares y amigos de su pueblo. "Ellos me admiran porque ahorita que no tengo trabajo de Liga Nacional mi propósito es salir adelante. Mi familia y mis paisanos me dicen que ojalá así fueran todos porque el país fuera diferente".

UN LLAMADO DE ATENCIÓN POR SU LABOR DE DELIVERY

Como es de suponer o esperar, el futbolista se debe dedicar solamente a su profesión, pero el bajo salario o las diversas responsabilidades llevan a otros futbolistas a buscar generarse otros ingresos, aún así se ganó un llamado de atención por parte del ahora su exentrenador.

"Hubo un momento que el profesor Nazar me llamó la atención, ya que dentro del fútbol uno después de entrenar debe descansar y yo seguí haciendo mis mandados, ya que sabía que si lo dejaba de hacer perdería mis clientes y no los quería perder. Yo siempre les hacía uno, dos o tres envíos y poderlos tener. Por ejemplo en este tiempo que no estamos en el fútbol poder subsistir".

A LAS PUERTAS DE GRADUARSE DE PREPARADOR FÍSICO

La lucha dentro y fuera de la cancha no se negocia para Montoya, es por eso que el zaguero del cuadro universitario cumple con mucho orgullo su labor de capitán del equipo y en las calles de delivery.

La tarde noche también tienen su significado especial, sus estudios lo esperan, Montoya está a las puertas de concluir una meta de graduarse como licenciado en educación física.

"Yo llevo clases y me quita tiempo, me desvelo haciendo tareas, ya que me falta poco para poder graduarme. Yo estoy estudiando para maestro, me falta cuatro clases para graduarme en el área de Educación física".

A diferencia de otros compañeros, donde han decidido no estudiar, el zaguero confirma que su deseo es concluir su carrera universitaria.

"Desde que nosotros entramos a la institución, ellos nos dicen que si queremos estudiar que nos metamos. Hay otros que no quieren y no es la fuerza. Uno a veces se encuentra con maestros que son cosa seria y no permite que le pierdan días de clases".

SIN CONTRATO CON EL EQUIPO UNIVERSITARIO

Entre las altas temperaturas y las fuertes lluvias que en su momento tiene que soportar al momento de entregar los pedidos, el debe de alimentar a su familia está primero, ya que actualmente está sin contrato con el equipo y su futuro no es claro.

"Estoy esperando si continuamos con el equipo o si sale otra oportunidad de otra institución, estoy libre y espero que me tomen en cuenta. No va a continuar el profesor Nazar y llegará otro, pero ya me conocen, saben de mis cualidades y hay que tener fe que se puede continuar".

Pese a que en los dos últimos torneos se ha mantenido como capitán de cuadro estudioso, la salida de Salomón Nazar y el tema de su renovación es una preocupación, pero no esconde su anhelo de poder seguir en Lobos.

"Últimamente he sido el capitán en dos torneos consecutivos, ya que Lázaro Yánez tuvo una lesión y el profe lo manejaba por antigüedad. Uno le toma cariño a la institución y mi sueño es seguir en el club".

UN LLAMADO A LOS QUE LO QUIEREN APOYAR

Después de dos meses sin recibir un centavo como futbolista profesional, Montoya se sigue ganando la vida en las calles de la capital como delivery, es por eso si usted quiere contar con sus servicios pueden llamar a su número personal.

"Si necesitan de mis servicios estamos a la disposición, siempre y cuando sean personas serias, ya que hay quienes le dicen que vaya a dejar algo y cuando está ahí le dicen que no. Si necesitan de mis servicios estamos a la orden, están mis redes sociales o mi número de teléfono 9805-30-80".