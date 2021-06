Raúl Cáceres y su reto en los Lobos: "La UPN seguirá siendo ese equipo protagonista"

Luego de ser nombrado como nuevo entrenador de la UPN, Raúl Cáceres, está claro en las responsabilidades y retos que le esperan de cara al inicio del torneo Apertura de la Liga Nacional.

Tras cierta incertidumbre y rumores de su oficialización, el estratega habló con DIEZ y aseguró que ya se dio el visto bueno para tomar la dirección técnica de Los Lobos.

"Ahora sí, vengo justamente de estar reunido, llegamos a un acuerdo con la junta directiva", comenzó contando el entrenador Raúl Cáceres.



Pese a no firmar un documento que le indique el tiempo que lo liga con el club, Cáceres tiene el respaldo de la directiva y los próximos días estampará su firma.



"De momento solo fue eso, el rector estaba en una reunión y nos reuniremos en el transcurso de la semana para poder definir algunos detalles y ese es uno de ellos".



Este nombramiento se vuelve un reto en su carrera. "Con mucha responsabilidad y alegría, sabiendo que lo que ha hecho el profesor Nazar no es fácil superarlo, pero seguiremos bajo esa misma línea y dar los resultados que espera la junta directiva".





En cuanto a las obligaciones y responsabilidades que le han pedido. "La directiva ha sido muy clara en cuanto a las condiciones y situación actual del equipo. Ha mostrado pleno apoyo en la decisiones que se puedan tomar, me han dado libre albedrío de tomarlas a nivel de cuerpo técnico y no me puedo quejar. Estoy sabido de la responsabilidad".



Luego de su paso por el Real de Minas en la primera división, el timonel Raúl Cáceres espera que ese desafío sea mucho mejor. "Es mi segunda experiencia y espero que sea mejor que la que tuve anteriormente".

- Sus metas con la UPN -



Su objetivo en el club está muy claro. "Tenemos que mantener la mística, lo que ha hecho el profesor Nazar no es fácil de superarlo, un equipo que agrada, pero como todo club que sufre alto y bajos y procuraremos que agrade en el campo y con los ingredientes innatos de Raúl Cáceres".



Y agrega: "Pido a Dios que me siga iluminando para tomar las mejores decisiones, sé de la responsabilidad que se tiene que mantener ese espíritu y esa imagen del equipo. Puedo decir que no vamos a desmayar para hacerle frente a este compromiso que se tiene y es latente que la UPNFM seguirá siendo ese equipo protagonista, es una mística que tiene Raúl Cáceres".



En las próximas horas comenzará la renovación del plantel, donde se girará la lista de bajas y llegarán algunos refuerzos a la manada de la mano de él.



"Estoy claro que deben llegar algunos jugadores, salir otros también, esperemos que sea en su minoría. Me han pedido reducir la plantilla de los 35 que tenían. Yo lo estoy analizando en este momento, tengo la lista en mis manos, estoy siguiendo algunos partidos que se dieron y esperar reunirme con el resto de cuerpo técnico para tomar decisiones", afirmó.



Y finaliza. "Seguro que vienen refuerzos, pero ¿cuántos? no podría decirlo, ya que tengo que analizar el crecimiento de algunos jugadores jóvenes y darle oportunidad. Esa es una de las consignas de la junta directiva en lo que están pidiendo. Tentativamente podría decir que unos cinco refuerzos".