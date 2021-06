Futbolista belga estalla tras polémica LGTBIQ: "Desaconsejo a los futbolistas salir del clóset, la gente es estupida"

La polémica de la UEFA al no permitir al estadio Allianz Arena de Múnich iluminar su recinto con la bandera arcorís en apoyo a los derechos de los LGTBIQ, sigue siendo un tema de revuela en la Eurocopa 2020, donde los protagonsitas del espectáculo han cargado por la controversial decisión del ente.

Este miércoles fue el defensa belga Thomas Meunier quien azotó en críticas sobre lo ocurrido, arremetiendo contra la difimación que aún sufre el fútbol respecto al tema, haciendo énfasis en el conservadurismo sobre el mismo y desaconsejando a que los jugadores salgan del armario por la ignoracia de las personas.





"Desaconsejaría a los futbolistas homosexuales salir del clóset porque la gente es estúpida. Las mentalidades no se han desarrollado sobre ese tema. Incluso en el seno de ciertos equipos, conozco a jugadores que rechazarían jugar con algunos que hubieran salido del armario. Es espantoso así que, mejor que la situación se quede como está, por el bienestar de la persona", dijo el futbolista del Borrusia Dortmund.



Estas declaraciones se emitieron en conferencia de prensa, donde Meunier estalló ante la UEFA por prohibir la protesta del Allianz Arena ante ley aprobada por el parlamento húngaro donde no permiten hablar sobre homosexualidad en los programas escolares.



"Estamos en el siglo XXI. Las ideas medievales ya tuvieron su tiempo. Es lamentable lo que está sucediendo con la UEFA en este momento. Los que deciden se ponen orejeras. No vas a cambiar las cosas poniendo un cartel de 'no al racismo' en las bandas del campo. Hay que reaccionar. Creo que muchos tienen miedo de mojarse. Para mí es necesario cambiar las cosas", culminó el defensa de la selección de Bélgica.

UEFA cambió su logo en sus cuentas de redes sociales para mostrar su apoyo a la comunidad LGTBIQ, sin embargo, se mantiene firme respecto a la prohibición del manifiesto de este en el Allianz Arena porque el ente "es una organización neutral desde un punto de vista político y religioso".