El delantero Darixon Vuelto reaparece y se integra a los trabajos de pretemporada del Real España

Luego del enfado de Raúl "Potro" Gutiérrez por no saber de su paradero, el delantero Darixon Vuelto apareció y se sumó este martes a los trabajos de pretemporada del Real España.

Los aurinegros comenzaron sus trabajos de cara al torneo Apertura 2021 el lunes 14 de junio sin la presencia de los futbolistas que quedaron sin contrato; Vuelto, Luis "Buba" López y Jhow Benavídez.

Buba y Jhow se encontraban con la Selección de Honduras en la gira por Estados Unidos, mientas que Darixon estaba de vacaciones en el país del norte.

"Ya empezamos pretemporada y uno entendería que el jugador quiera saber que va a pasar, que aunque no tenga contrato firmado hacer presencia. Pero no se entiende que no se presente no estando convocado a selecciones, para mí eso es atípico. Yo creo que no está bien, me parece que el jugador debería estar por lo menos atento a esa parte", se quejó el "Potro".

Vuelto ya se puso a las órdenes del entrenador mexicano. Las pláticas de renovación están avanzadas con el equipo aurinegro y en las próximas horas estaría estampando su firma.

Real España confirma hasta el momento tres altas: Carlos Bernárdez, Ilce Barahona y la incorporación del preparador de arqueros Paulo Leeb (argentino).

Las bajas son; Mario Martínez y Allans Vargas, a ambos no les perdonaron el vestir la camisa de Marathón Veteranos en un partido en el estadio Morazán. El "Zurdo" no fue renovado y Vargas se marchará a préstamo.