Hernán Medford advierte a Luis Suárez antes de su llegada a Costa Rica: "Vas a ser juzgado como que tuvieras 10 años acá".

Luis Fernando Suárez fue nombrado director técnico de Costa Rica y previo a su presentación oficial como nuevo seleccionador, las críticas y advertencias no se hacen esperar.

Uno de los que ya salió al paso fue Hernán Medford, exseleccionador y jugador de ese país, quien está entre los candidatos para asistente técnico, pero no dudó en dar su punto de vista sobre el nombramiento del cafetero.

"Pienso que cuando le ponen las condiciones para ir a un lugar, ya después no hay excusas. Yo le pido a los periodistas que después no salgan con la hablada que es que no tiene tiempo", comenzó contando al programa TD Más de Costa Rica.

Medford fue más allá y analizó las circunstancias en las que Suárez está tomando el mando de la selección de su país. "Si uno asume un compromiso sabe todo lo que hay en contra y él la está asumiendo lo que hay en contra en contra. No salgan después excusándolo, ya que aquí somos fáciles para excusar al extranjero y al nacional nada".

Y agregó: "Yo no voy a opinar ni bien, ni mal, sino que el tiempo lo dirá, ¿para qué anticiparse?, hay que darle su tiempo y después podremos opinar".

Además destacó que las exigencias estarán presentes desde el primer instante y el tiempo no debe ser una de las excusas para el timonel colombiano.

"Sí exijo desde el primer partido, asumiste la responsabilidad, ya te habían avisado los pro y los contras y vas a ser juzgado como que tuvieras 10 años acá".

También aseguró: "Todavía puede perder la Copa Oro, ahí está bien, pero ya lo que es eliminatoria en el segundo, tercero o cuarto partido no te va bien, ya son las excusas".

Otro de los puntos que resaltó fue el costo económico con el que llega Luis Suárez. "Si fue a dos mundiales, lo que cobra, todo lo que pagaron para que viniera, entonces no hay ningún tipo de excusas y desde el primer instante debe de rendir".