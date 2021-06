Cruces definidos: Así se disputarán las llaves de los octavos de final en la Eurocopa 2021

La fiesta grande de la Eurocopa 2021 empezará a doble jornada el próximo sábado tras la definición en este miércoles de los cruces a disputarse en la ronda de eliminación directa alrededor del viejo continente.

Seis primeros y segundos albergarán los octavos de final de la máxima competencia europea con la invitación de los cuatro mejores terceros posicionados en la fase de grupos, siendo uno de ellos la actual campeona, Portugal.

Las selecciones que lograron su boleto desde la segunda fecha fueron Italia, Bélgica y Francia, por lo que las otras 13 naciones definieron su futuro en la competencia en la jornada final de la primera ronda del torneo.



El domingo fue Gales quien consiguió su clasificación a octavos seguido el lunes por las escuadras de Holanda, Ucrania, Austria y Dinamarca. El martes lo hicieron Inglaterra, República Checa, y Croacia. Este miércoles fueron Portugal y Alemania.

Los duelos más atractivos de esta etapa son los enfrentamientos entre las selecciones belgas y lusas, al igual que el choque entre teutones e ingleses. Croatas y españoles no se quedan atrás.



Así se disputarán los cruces de octavos de final en la Eurocopa 2021



Sábado 26 de junio a las 10 am (hora hondureña): Gales vs Dinamarca



Sábado 26 de junio a la 1 pm: Italia vs Austria



Domingo 27 de junio a las 10 am: Países Bajos vs Républica Checa



Domingo 27 de junio a la 1 pm: Bélgica vs Portugal



Lunes 28 de junio a las 10 am: Croacia vs España



Lunes 28 de junio a la 1 pm: Francia vs Suiza



Martes 29 de junio a las 10 am: Inglaterra vs Alemania



Martes 29 de junio a la 1 pm: Suecia vs Ucrania