Fenafuth y Liga Nacional se reúnen con Copeco para diseñar el regreso de aficionados a los estadios

Horas claves, momentos cumbres se viven en el fútbol hondureño. Tras la amenaza y exigencias de los clubes de la Liga Nacional para iniciar el Torneo Apertura 2021 con aficionados en las graderías, los presidentes de la Federación Nacional Autónoma de Fútbol (FENAFUTH) y de Liga Nacional se reunieron con las autoridades de Copeco para planificar el regreso del público a los estadios.



Jorge Salomón, presidente Fenafuth, y Wuilfredo Guzmán, presidente Liga Nacional, sostuvieron una primera reunión con el de Copeco, Max Gonzales, para explorar e iniciar los diseños de protocolo de bioseguridad analizando la posible reapertura gradual para los juegos nacionales e internacionales. En la reunión también estuvo presente el Secretario de la Federación, Jorge Ernesto Mejía.

Leer más: El portero Julani Archibald se olvida de Honduras y firma por un club de primera en Europa

Los clubes de Liga Nacional amenzaron con no iniciar el nuevo torneo si se mantenía la competencia a puertas cerradas, el presidente de Real España, Elías Burbara declaró que "La situación económica ha golpeado al fútbol, el equipo hace año y medio estaba bien y hoy estamos ahogados, el tema económico tiene que ser prioridad en este torneo que viene, si no, vamos a terminar perdiendo el fútbol. Antes de poner en riesgo el salario de los jugadores, prefiero no arrancar el torneo que jugarlo sin público. Lo pongo literal, arrancarlo sin afición, porque es prácticamente irnos al matadero, no nos va a ajustar a los presupuestos a los equipos".

Cabe destacar que el interés por el regreso de los aficionados a los Estadios en Honduras no solamente es por y para Liga Nacional, la Federación también está interesada en el tema de cara a la próxima Eliminatoria mundialista rumbo a Qatar 2022.



Durante la reunión también se mantuvo pláticas sobre los protocolos y el porcentaje de público que podría ingresar a los recintos.

Te puede interesar: German "Patón" Mejía se pronuncia tras conocer que será castigado por participar en torneo burocrático



Es de esta manera que el primer paso por parte de las autoridades del fútbol nacional se ha dado, en los próximos días seguirán las reuniones y se espera llegar a buen puerto para que los hinchas regresen a alentar a sus equipos y a la Selección Nacional.