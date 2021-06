Hugo Sánchez 'estalla' por el llamado del argentino Funes Mori a la selección de México y habla de una trampa

El ariete argentino Rogelio Funes Mori, que milita en Monterrey, fue convocado por el 'Tata' Martino para que forme parte del combinado mexicano que disputará la Copa Oro el próximo mes.

El mellizo se naturalizó azteca tras llevar seis años jugando en la Liga MX con la Pandilla, motivo por el cual recibió el llamado en el Tri.

Sin embargo, Hugo Sánchez le dio la bievenida a la Selección, pero aseguró que no es el mejor delantero del momento y que le está quitando el puesto a un verdadero mexicano.

''Ya cumplió con los requisitos de ley para tener pasaporte mexicano, eso me parece bien y que sean bienvenidos todos los extranjeros que les gusta vivir en México porque es el mejor país del mundo. Él dijo: 'agradezco muchísimo a México que me dio trabajo'. Pero hay muchísimos futbolistas mexicanos que no tienen trabajo y le están dando prioridad a los de afuera'', aseveró el Pentapichichi en ESPN.

Por otro lado, el destacado exfutbolista se pronunció sobre la decisión de Martino al convocarlo y la calificó como una trampa.

''Es bienvenido para vivir, para tener familia. Todos son bienvenidos como turistas, a vivir, pero laboralmente tenemos muchos mexicanos desempleados. Si realmente es mejor que un mexicano en lo suyo, adelante, pero curiosamente el que decide si es mejor o no es otro argentino. ¿O me vas a decir que Javier Hernández o Carlos Vela no son mejores que Funes Mori? En la Selección no se permite, ahí hay trampa'', señaló Hugo.

Feliz de ser un mexicano más

Funes Mori ya realizó su primer entrenamiento con el combinado nacional y en medio de la polémica por su llamado, el fubolista dijo que llevará a México por siempre ''en mi corazón''. Además reveló que casi llega a las lágrimas cuando recibió la naturalización.

''En el momento que me entregaron el papel me sentí un mexicano más y casi lloro, porque es un país que me ha dado todo. Yo creo que en otra vida fui mexicano, viví mucho tiempo en Estados Unidos y la gente que se pasa al otro lado para vivir mejor a mí México me lo ha dado'', expresó.

''La verdad que muy orgulloso, muy contento, es un orgullo para mí poder representar a este país, ser un mexicano más. Le tengo mucho cariño a la gente de acá, que se ha portado muy bien desde que he llegado. Fue un sueño y cuando uno sueña las cosas se pueden lograr. No fue una decisión difícil'', cerró.