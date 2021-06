Luis Fernando Suárez es presentado como técnico de Costa Rica: "Es un sueño volver a un Mundial"

El técnico colombiano Luis Fernando Suárez fue presentado este viernes como el nuevo técnico de la Selección de Costa Rica y en su discurso inicial dejó claro que el objetivo es Qatar 2022. Además, pidió a los jugadores pensar primero en dar antes que recibir.

Suárez llegó acompañado de Rodolfo Villalobos, presidente de la federación tica, quien dijo a los medios que el estratega cafetero llegó como agente libre.

Luego, Villalobos le hizo entrega a Suárez de la camisa tricolor y comenzó la rueda de prensa.

"Es un halago estar acá con Costa Rica y es un sueño volver a un Mundial. Ir a un Mundial no se puede comparar con nada. Hay un objetivo definido y está claro que es llegar a Qatar 2022", inició contando.

El ahora seleccionador costarricense contó que ya comenzó a ver videos porque su primera prueba será la Copa Oro 2021.

"En horas de la tarde tendremos una lista provisional de 27 de jugadores y el miércoles daremos la lista definitiva para el viaje a Estados Unidos (Copa Oro)".

¿Qué lo motivó a aceptar la ofertas? Le consultaron y no vaciló. "Me motivó venir porque creo que hay la capacidad y la calidad necesaria para ir al Mundial. A nivel personal también quise venir porque me ilusiona volver a una Copa del Mundo, es algo que al probarlo uno quiere repetirlo".

El estratega también hizo referencia al grado de educación de Costa Rica y espera sacarle provecho.

"Siempre he pensado que Costa Rica tiene una ventaja respecto a muchísimos países de América Latina y es la educación, una persona educada tiene abierta la mente. Me atrevo a decir que es el país más educado de América Latina y es más fácil perseguir ciertos objetivos con gente educada"

Su mensaje a los futbolistas ticos

El extécnico de las selecciones de Ecuador y Honduras le dejó un mensaje inicial a los jugadores de cara a lo que pretende.

"La obligación nuestra como entrenador y como futbolistas es dar antes que recibir. Está claro, mi primer mensaje a los jugadores es que venimos a dar por el país, a sacrificarnos por el país, tenemos que dar antes que recibir".

Suárez también habló un poco del esquema que le gusta y que implementará con el conjunto centroamericano.

"Me gusta jugar con una línea de cuatro, marcar zonal y tener la pelota, pero algo que me gusta mucho es que el futbolista entienda el juego y que sea inteligente tácticamente", cerró.