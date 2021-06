Duro ataque a Mbappé: "Esperamos mucho más, no te puedes conformar con un pase a Benzema, su ego es desmesurado y problemático"

Jerome Rothen, ex jugador del PSG y comentarista de la RMC atacó a Kylian Mbappé por su pobre nivel en la Eurocopa 2021.

Además, aseguró que muestra una actitud negativa dentro del campo: "Es el líder en el campo, que no se preocupe, pero que lleve eso más allá del campo, me molesta. Creo que Didier Deschamps ya no puede manejarlo y es problemático. Es incluso asombroso que deje a Kylian Mbappé hacer tantas cosas y dispersarse. Su ego es desmesurado. Ha sido problemático desde el inicio de la Euro", aseguró.



Su crítica siguió y no dejó de mandarle palos al jugador del PSG: "Esperamos mucho más de Kylian Mbappé. Todo el mundo piensa que es uno de los mejores jugadores de Europa, pero si enseguida le colocas en la categoría top no te puedes conformar con un pase a Benzema y un duelo físicamente ganado que da el empate de Griezmann ante Hungría", argumentó.





Mbappé todavía no ha marcado goles en la presente edición de la Eurocopa, ante Suiza en octavos de final puede romper su mala racha.



Jerome Rothen no terminó su ataque y siguió, le preocupa que Kylian no tenga la ambición de tomar los penales o hacer los tiros libres del equipo.

"¿Es consciente de que no tiene la clase de algunos en jugadas a balón parado? A lo mejor los mete en los entrenamientos, pero yo veo todos los partidos de Mbappé. ¿Alguien recuerda un magnífico tiro libre suyo? ¿A 25 metros? En cambio, me acuerdo de los de Griezmann, Pogba. Ya son dos, un zurdo y un diestro. Entonces, ¿qué está haciendo ahi?", cerró.