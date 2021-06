¡Partidazo con sabor a final! Así quedaron las primeras dos llaves de cuartos de final en la Eurocopa

La fiesta grande de la Eurocopa 2021 inició este sábado junto a todas sus estrellas, donde grandes sorpresas ocurrieron con las eliminaciones de dos de las selecciones favoritas al título, entre ellas, la actual campeona, Portugal.

Cristiano Ronaldo no pudo evitar este domingo la caída de su equipo vs Bélgica por 1-0 y le dijo adiós al certamen, tal como le sucedió horas antes a las estrellas del Barcelona, De Jong y Depay, al perder humillantemente ante Républica Checa (0-2).

VER: El jugoso premio que se llevará el próximo campeón de la Eurocopa

En la primera jornada no ocurrieron novedades, aunque casi, pues Italia sufrió contra Austria a quien venció en la prórroga por 2-1 luego de una nefasta segunda mitad. Del otro lado, Dinamarca, en honor al lesionado Eriksen, pulverizó 4-0 a la Gales de Gareth Bale y se marchó hacia los cuartos de final.

El resto de los octavos

Mbappé y Benzema chocarán con Francia vs Suiza, mientras que Harry Kane y Toni Kroos se verán las caras en el Inglaterra-Alemania. España enfrentará a Croacia y Suecia cierra la ronda ante Ucrania.

Primero que todo, repasaremos los cruces de octavos de final que aún no se disputan para así plasmar el panorama que se viene en la Eurocopa a partir de los cuartos hasta llegar a la gran final.

Así se disputarán los cruces de octavos de final en la Eurocopa 2021



Sábado 26 de junio a las 10 am (hora hondureña): Gales 0-4 Dinamarca



Sábado 26 de junio a la 1 pm: Italia 2-1 Austria



Domingo 27 de junio a las 10 am: Países Bajos 0-2 Républica Checa



Domingo 27 de junio a la 1 pm: Bélgica 1-0 Portugal



Lunes 28 de junio a las 10 am: Croacia vs España



Lunes 28 de junio a la 1 pm: Francia vs Suiza



Martes 29 de junio a las 10 am: Inglaterra vs Alemania



Martes 29 de junio a la 1 pm: Suecia vs Ucrania

Con Romelu Lukaku a la cabeza, Bélgica despachó a Portugal de la Eurocopa 2021. Así es el camino a partir de los cuartos de final

LLAVE A

Cruce 1 | Viernes 2 de julio: Italia vs Bélgica

Cruce 2 | Sábado 3 de julio: Francia o Suiza vs. Croacia o España

Semifinales: Ganador cruce 1 vs Ganador cruce 2

LLAVE B

Cruce 1 | Viernes 2 de julio: Dinamarca vs. Républica Checa

Cruce 2 | Sábado 3 de julio: Inglaterra o Alemania vs. Suecia o Ucrania

Semifinales: Ganador cruce 1 vs Ganador cruce 2

En las semifinales a disputar el 6 y 7 de julio, los cruces podrían jugarse entre Francia y Bélgica o Italia Del otro lado, un Alemania o Inglaterra tienen el camino más fácil para llegar a la gran final que se disputa el 11 del próximo mes.