La virtud que Luis Suárez, nuevo DT de Costa Rica, destaca en los ticos: "Tienen ventaja sobre muchos países de América Latina"

Luis Suárez fue presentado este viernes como nuevo entrenador de la selección de Costa Rica y habló por primera vez como DT de la escuadra tica.



El colombiano aseguró que: "Es un halago estar acá con Costa Rica y es un sueño volver a un Mundial. Ir a un Mundial no se puede comparar con nada. Hay un objetivo definido y está claro que es llegar a Qatar 2022".



Y no solo eso, Suárez fue consultado en rueda de prensa: - ¿Qué lo motivó a aceptar la oferta? - a lo que respondió y destacó la mejor virtud la nación centroamericana.

"Me motivó venir porque creo que hay la capacidad y la calidad necesaria para ir al Mundial. A nivel personal también quise venir porque me ilusiona volver a una Copa del Mundo, es algo que al probarlo uno quiere repetirlo", confirmó.



Y agregó: "Siempre he pensado que Costa Rica tiene una ventaja respecto a muchísimos países de América Latina y es la educación, una persona educada tiene abierta la mente. Me atrevo a decir que es el país más educado de América Latina y es más fácil perseguir ciertos objetivos con gente educada".

Suárez, comenzará los respectivos entrenamientos con los ticos para hacer su debut oficial en la Copa Oro que inicia el 12 de julio del presente año.