Mario Martínez sobre su salida del Real España: "Pareciera que matamos a alguien y no es justo"

El mediocampista Mario Martínez rompió el silencio y habló de su polémica salida del Real España por vestir la camiseta del Marathón Veteranos en un partido en el estadio Morazán. El "Zurdo" no se guardó nada.

"Para ser sincero, no me extraña. Este tipo de cosas y de situaciones vienen pasando desde ya años en el club. Si vemos años atrás hay jugadores que han sido emblemas que salido de la mima manera como Carlos Pavón, (Eder) "Camello" Delgado, Elkin González y eso me deja tranquilo. Estoy en paz, con la conciencia tranquila, que hice todo bien. He dato todo por el club, lo dicen las estadísticas y lo que he ganado", inició contando en entrevista a HonduSport Ilustrada.

A Mario le consultaron su versión de lo ocurrido con el juego que desató su salida y la del defensor Allans Vargas de las filas aurinegra. Asegura que la dirigencia tomó ello como excusas para dejarlos fuera.

"Se habló mucho del partido benéfico con Marathón, pareciera que hemos matado a alguien y creo que no es justo. Buscaron la mejor excusa para hacer lo que hicieron, en los clásicos buscan fomentar la paz y con este tipo de actuaciones, donde te molestas por una actuación y fue para un partido benéfico que nos invitaron".

Y agregó: "Públicamente pedir disculpas a la institución y directiva, por la falta que dicen que cometimos. También a la afición, ojalá con esa actuación no se haya muerto algún aficionado del Real España o le haya dado un paro, porque lo han agarrado tanto a pecho, uno trata de estar tranquilo porque no hicimos nada malo".

Allans todavía tiene contrato con la realeza. Pero Mario estaba en pláticas de renovación y asegura que habían avanzado la negociación.

"Ya habíamos hablado de la renovación, pero no al 100%. Estábamos en pláticas, al final pasó lo que pasó. Como cambian, al principio te llamaban y después ni contestaban. Se vino eso y al final sucedió lo que sucedió, tratás así a un jugador que ha estado mucho tiempo en el club, al principio dicen una cosas y después otra. Si les hubiese querido faltar el respeto, hace años me hubiese ido a otro club, pero siempre que regresé volví a San Pedro Sula y le di la primera opción al Real España".

Mario dijo sentirse en paz consigo mismo porque fue leal al Real España como lo fue con Marathón en su momento.

"Siempre fui así y no me arrepiento, siempre seré agradecido con la institución que me abrió las puertas, pero hay cosas que uno no puede tolerar como las últimas con mi compañero Allan, como que hayamos matado a alguien, se habló más del tema nuestro que lo que ocurría en el país. Nos equivocamos, somos humanos, no perfectos y era cuestión de pedir disculpas, pero excusarse de una manera así para tomar una decisión es una falta de respeto porque no somos niños, ya estamos grandecitos. Ya me pasó la primera vez salir y ahora esperar una nueva oportunidad, dar todo por un nuevo club".

Mario brindó más detalles del encuentro con la camisa verdolaga y la reunión que tuvieron con la dirigencia. Dice que estaban dispuestos a pedir disculpas públicas, pero siente que en la dirigencia ya no los querían

"Jugamos un jueves y el lunes ya nos reunimos, después como repito, pedimos disculpas. Si hubieran querido que nosotros continuáramos, hubiésemos pedido disculpas y recibir una multa, yo la aceptaba, no tenía problema, pero fueron pasando los días y sucedió lo que sucedió. Para ser sincero, yo ya sabía lo que iba a ocurrir, estaba preparado, bien".

¿Hay resentimiento? "No soy de resentimientos, lo dije, agradecido con la institución, no así con las formas de salir, pero hay muchos jugadores que salieron de la misma manera y ya estaba preparado. Lo único que puedo decir es que no se saben las vueltas de la vida y donde esté daré lo mejor"

"Siento que sí, me equivoqué, tal vez por la rivalidad (con Marathón), pero si hablamos de pedir disculpas lo hubiese hecho tranquilamente y si vamos a eso de fomentar la paz, me tocó ir a una conferencia y a la siguiente semana estamos peleando, entonces de nada sirve".

¿Regresaría al Real España?. "No tengo resentimiento ni rencor, solo que no me gustaron las cosas que sucedieron. Si me toca regresar regreso. Esto es fútbol, hoy estamos aquí mañana en otro lado y el profesionalismo tiene que siempre. En Marathón lo demostré, rendí a pesar que decían que Mario es España".

Tiene ofertas de Asia, Centroamérica y dos grandes de Honduras

Mario confirmó que tiene ofertas de Centroamérica, Emiratos Árabes y dos clubes denominados grandes de Honduras.

"Hay clubes que me han llamado y confiando en Dios en tomar la mejor decisión. La vamos a tomar con calma. Tenemos ofertas de Emiratos Árabes, Honduras, El Salvador y Guatemala. Estamos viendo qué decisión tomar".

¿Ve con buenos ojos un posible regreso al Marathón? "Me trataron bien. Disfruté y no lo vería mal, pero de nada me sirve tomar una decisión si mi familia no se siente cómoda".

En la plática, le consultaron por la posibilidad de vestir la camisa del Olimpia. ¿Jugaría de blanco?.

"Quien le va a decir no al Olimpia, es el equipo más grande de Honduras. A uno le gustaría estar un equipo grande, si es Olimpia o Marathón, sería una linda oportunidad".

¿Ha tenido contactos con Olimpia. "Puede ser. Me gustaría, la verdad, ir a un club así, un equipo que siempre pelea, que está ahí, por eso siempre está allí peleando títulos y compitiendo internacionalmente. Sería difícil decirle no aun equipo así", cerró.