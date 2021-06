Maylor Núñez rompe el silencio sobre su lesión y noches llorando: "Voy a volver más loco"

El primer semestre del 2021 resultó ser uno significativo para el futbolista del Olimpia, Maylor Núñez. Su titularidad en el conjunto albo lo llevó a conquistar el tricampeonato y logrando su anhelado debut en la Selección de Honduras bajo el mando de Fabián Coito.

Hasta ese momento parecía vivir una película de ensueño con un guion perfecto con posibilidad de afianzarse en las convocatorias de la "Final Four", Copa Oro y Octagonal rumbo al Mundial de Qatar 2022, sin embargo, una lesión le sacó de combate.

Resultó que previo a la Liga de Naciones, a Maylor Núñez le detectaron una lesión de ligamento cruzado en su rodilla derecha, algo que lo sacó de combate.

En relato a DIEZ, el propio defensor de 24 años, que ya realiza trabajos físicos de gimnasio, revela que jugó 10 partidos y la final ante Motagua lesionado, pero que nunca se rajó.

"Mi lesión ocurrió en un entrenamiento del Olimpia, yo soy todo terreno, así que no le puse mente, terminé el torneo, jugué la final y cuando me llamaron a la selección sentí una carga en la rodilla, allí salió que tenía lesión de ligamento cruzado. Jugué 10 partidos y la final con ligamento cruzado, pero yo no sentía nada. Así llegué a la selección", inició relatando.

"Me puse triste y dije -me viene a pasar esto en mi mejor momento-, pero por algo suceden las cosas. Cuando regrese lo haré más fuerte", añadió.

Maylor Núñez junto a la Selección de Honduras en amistoso ante Grecia.

Esta lesión y operación pausó la carrera de Maylor Núñez un momento tópico de su carrera donde se había consagrado como titular.

NOCHES DE LLANTO

La noticia más triste para el futbolista fue el hecho que se perdería todo el torneo Apertura, además de sus ausencias en las nóminas de la Bicolor que lo ha hecho romper en llanto por las noches. "Pero espero estar antes. El dolor que siento ahora es normal".

"Me puse triste y varias veces me puse a llorar en las madrugadas en mi casa, pero esto es de estar tranquilo, esto pasa y de aquí a enero estaré bien. Solo de pensarlo me pongo triste, por el hecho de no estar entrenando con la selección, pero a la vez me motiva a seguir trabajando y hacer las cosas bien", comentó, casi sollozando.

Pese a este duro momento, Núñez es optimista y cree que "no creo que pierda mi lugar en Olimpia, siempre va a estar si hago las cosas bien. Vamos a trabajar para seguir tomando ese puesto de titular".

"Con la ayuda de Dios sé que voy a volver y volveré más loco. Esta lesión no me quita el sueño, seguiré trabajando para hacer cosas grandes con el Olimpia", cerró.

Maylor Núñez disputó 22 partidos de titular en el Torneo Clausura 2021 siendo uno de los hombres de hierro de Pedro Troglio. Su debut a nivel de selección se produjo el 24 de marzo ante Bielorrusia.