Allan Vargas se presenta a entrenamiento de Real España y no le entregaron sus implementos deportivos

Después de ser notificado el lunes de manera verbal por el presidente y gerente deportivo que no entra en los planes del club para esta temporada, el defensa Allans Vargas busca rescindir el contrato con Real España y poder elegir su futuro.

Es por ello que el futbolista ha decidido buscar asesoría legal a través de la Asociación de Futbolistas de Honduras (AFOH) con su presidente Eduardo Sosa quien viajó a San Pedro Sula para poder acompañarlo en esta situación que vive.

Después de algunas conversaciones con Sosa, el futbolista determinó presentarse este sábado, minutos antes de las 7:00 AM, a la sede del club para realizar su entrenamiento con el resto del plantel ya que mantiene contrato vigente y por escrito no se le ha realizado ninguna notificación, entonces la AFHO le recomendó cumplir con ese compromiso y realizar su pretemporada de forma normal.

Sin embargo, al solicitar sus implementos deportivos, al jugador no se le entregaron los mismos por orden de la dirección deportiva y no pudo realizar la práctica de forma normal.

Eduardo Sosa explicó a DIEZ que al ver esta acción, decidió levantar una acta donde hace constar que Allans Vargas está cumpliendo su parte del contrato para evitar que más adelante pueda ser despedido por su ausencia.

"Estuve con el futbolista en la sede, se le notificó a las autoridades del club que él, como tiene contrato vigente y respetando este vínculo, se hizo presente porque todo lo que se le ha dicho es verbal y le dije al presidente Elías Burbara que las cosas se deben hacer bien hechas y de manera legal. Él (Vargas) cometió una falta grave porque si se fue a jugar un partido benéfico debió haber solicitado un permiso", dijo a DIEZ Sosa.

Y agregó: "No se le asignó su ropa de entrenamiento y levanté mi punto acta donde hago constar que en la fecha y hora tal se presentó cumpliendo con su contrato laboral, pero que por desconocimiento no sabemos por qué no se le dio su ropa de entrenamiento", dijo.

Sosa asegura que han solicitado a la dirigencia un documento por escrito sobre la decisión con Allans para tenerlo como soporte en caso de tener que explicar más adelante el por qué no se está presentando a los entrenamientos.

REGLAMENTO INTERNO NO ESTÁ AVALADO POR MINISTERIO DEL TRABAJO

Uno de los puntos que Sosa le ha hecho ver al presidente Elías Burbara es que están aplicando un código interno que no está aprobado por el Ministerio de Trabajo y por tal punto esperan que reintegren al futbolista este lunes a la pretemporada o les entreguen un documento donde indique que el futbolista está transferible.

Los futbolistas Allans Vargas y Mario Martínez jugaron un partido benéfico con Marathón Veteranos y vestir los colores del adversario de la ciudad, hizo que la directiva no renovara a MM10 y pusiera transferible al zaguero.

"Tuvimos una comunicación telefónica con Mario Martinez y Allans Vargas, me trasladé a San Pedro Sula para escucharlos y en el caso de Mario tiene un contrato finalizado y no se puede hacer mucho porque es decisión de la directiva renovarlo o no. Con Vargas es diferente, tiene un contrato por año y medio, hablé con Elías Burbara y él amablemente me atendió, platicamos, le hice ver a manera de consejo que los lineamientos no se han manejado de la manera correcta y que si habrá una aplicación de sanción a través de su reglamento interno, este debería aprobado por el Ministerio de Trabajo para poder aplicarlo, vamos a tratar de reunirnos para buscar una salida salomónica para el club y el jugador", concluyó.