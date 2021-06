Marvin Bernárdez sobre su futuro en Olimpia: "Mi contrato terminó, pero me gustaría seguir"

El futuro del veloz futbolista, Marvin Bernárdez, podría estar dentro o fuera del Olimpia de cara al Torneo Apertura 2021. La próxima semana, la dirigencia merengue se reunirá con su representante, Álvaro Izquierdo, para definir su continuidad.

"La Flecha" acabó su contrato después de haber disputado los últimos dos torneos y pese a no tener nada claro, asume que renovará.

"Actualmente estoy sin contrato, este recién terminó con este torneo. Al parecer la próxima semana se va a reunir mi representante con Osman Madrid en donde hablarán de mi tema de renovación o no continuidad con el equipo", dijo Marvin Bernárdez en entrevista para DIEZ.

El balance para el volante es positivo, puesto que después de varias semanas durante sus vacaciones por Estados Unidos, no ha recibido llamada alguna descartando su ficha.

"No te sabría decir, tengo que esperar la reunión. Me imagino que hay posibilidades de quedarme en el club, porque si no fuese así, ya me hubiesen dicho que buscara equipo. Vamos a ver qué pasa en la reunión, que sea lo que Dios quiera", añadió.

Antes de fichar por los albos, Bernárdez había sido pretendido por clubes de la Major League Soccer (MLS), ofertas que terminaron cayéndose.

"Esa oferta se cayó, vamos a ver qué sucede en los próximos días. Mi deseo es seguir en el equipo, pero depende de ambas partes. Espero que lleguemos a un acuerdo", soltó.

Finalmente, hizo mención en que su prioridad es Olimpia y que no se se negociando con otro equipo mientras no hayan definido algo.

"No te podría decir a qué equipo me gustaría ir, porque todavía estamos hablando con Olimpia", cerró.

En el último año, Marvin Bernárdez jugó 25 partidos con el Olimpia y registró un gol en Liga Nacional. Alcanzó semifinal en Liga de Campeones de Concacaf y ganó dos títulos bajo el mando de Pedro Troglio.