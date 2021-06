William Robledo: de una crisis en Real Sociedad y adoptado por una familia de Tocoa a un nuevo ascenso con el Victoria

Las historias de éxitos se construyen de esos momentos cuando se cae en crisis y te levantas como ave fénix para volver a brillar. Este pasaje se asemeja al último año del guardameta colombiano William Robledo en el Real Sociedad y más tarde su ascenso con el Victoria a la Primera División de Honduras.

Robledo llegó a Honduras en el 2018 siendo un completo desconocido, pero sus grandes actuaciones defendiendo la portería del conjunto de Tocoa, lo hizo de un nombre para afianzarse en la titular. Terminó consiguiendo dos títulos y para finales del Clausura 2019, consiguió ascendió al máximo circuito.

Esta hazaña el cafetero la repitió con el Victoria. Ahora firma cuatro títulos y dos ascensos con miras a nuevos retos. Sin embargo, detrás de todos estos números descubre en entrevista para DIEZ un pasado de tristeza y regocijo con Dios por una familia que lo adoptó en tiempo confinamiento por pandemia.

Ya estás en casa... ¿Cómo estás pasando estos días de vacaciones después de tu primer semestre destacado?

Estoy feliz y contento por este momento maravilloso que pasamos con Victoria, regresar a casa es lo mejor del mundo, así que estoy feliz de estar con ellos.

¿Cómo resumes este primer semestre?

Ha sido algo bastante maravilloso por todo el proceso que ha habido durante este tiempo. Estoy contento, feliz y bendecido dándolo la honra y gloria a Dios.

Willian Robledo en uno de sus encuentros con el Victoria en la Segunda División.

¿Qué significó para ti este nuevo ascenso?

No tengo palabras para poder explicar ese gran logro que obtuve para mi carrera después de momentos bonitos y difíciles en Real Sociedad, llegar al Victoria y conseguir ese ascenso fue espectacular.

¿Realmente cómo llegaste a Honduras?

Lo hice por medio de un paisano (Alex) que vive en La Ceiba, él hacía ratos que buscan la oportunidad de llevarme a Honduras, me dijo que habían muchos colombianos en la liga; tuve varias opciones, al final se resolvió por ir a Real Sociedad.

¿Qué rescatas de tu pasaje por Real Sociedad?

Me quedo con lo bonito de ese gran ascenso, fue bastante luchado después de mi llegada. Allí no se confiaba mucho en mi persona por muchas cosas, pero al final se logra ese ascenso; viví muchas cosas duras y fuertes, pero al final me quedo con ese ascenso.

¿A qué te refieres con momentos duros?

Hago referencia por la forma en cómo llegué y cómo fui recibido, pero después del ascenso y pandemia fue muy difícil. Real Sociedad es un equipo donde es complicado el tema económico y uno tiene familia. Con esto de la pandemia no tuve ese apoyo o respaldo que esperaba, eso me ayudó a tomar una decisión junto a mi familia para dar un paso al costado.

¿Sacrificaste mucho en lo económico?

Yo creo que demasiado, cuando uno coloca a un club por encima del bienestar de la familia, es demasiado, pero al final no encontré ese respaldo y apoyo.

2020... fuiste uno de los futbolistas extranjeros que no lograron viajar a su natal por el tema de la pandemia ¿Cómo sobreviviste?

Hermano eso fue difícil y eso nos hizo entender quiénes estaban a tu lado en esos momentos. Yo soy una persona bendecida, cuando a veces veo caer al abismo, aparecen personas que son ángeles para mí, me refiero a la familia (Flory Dalma Morales y Carlo Alberto Almendares) con la que viví en Tocoa, me dieron la mano cuando el club no se hizo cargo, ellos estuvieron conmigo. Quiero hacerles mención especial a ellos, me apoyaron, me dijeron que comería de la comida de ellos, que, si el club no me ayudaría, ellos lo harían.

Willian Robledo junto a la familia que lo adoptó durante su instancia en Tocoa en tiempo de confinamiento por pandemia.

¿Te sentiste adoptado con esa familia?

Jamás tendré cómo pagarles ese amor incondicional que me mostraron en tiempo de pandemia, hoy puedo decir que son mi segunda familia en Honduras. La verdad no tengo palabras para expresar esa gratitud, solo le pido a Dios que me dé salud para seguir viéndolos y estar pendiente de ellos.

¿Te tocó compartir del mismo plato?

Sí, estuve preocupado por la alimentación, pero fue allí donde ellos me dijeron que lo que ellos comieran, yo también lo haría. En verdad eso fue un apoyo fundamental para mí, siempre estaré agradecido con ellos.

¿Qué hiciste con tus cosas una vez que te mudaste?

Todo o lo poco que tenía en la vivienda (alquilaba un cuarto en la vivienda de la familia que lo adoptó en Tocoa) se lo dejé a ellos porque no tenía cómo más agradecerles, fue una de las maneras en cómo poderles agradecer. Sé que no pagará nada para lo que ellos me mostraron. Ahora que volví al Victoria fui donde ellos, para abrazarlos y estar allí.

¿Por qué un futbolista como usted decidió vivir en la sede del Victoria teniendo la opción de irte a un apartamento con todas las comodidades?

Cuando me comentaron que estaba la posibilidad de vivir en la sede o un apartamento... la verdad soy un hombre de familia, le dije que quería la sede por estar cerca del terreno, otra porque uno es futbolista y es apetecido, las tentaciones no faltan, por eso opté por quedarme allí.

¿Cuánto vale la integridad para ti y el hecho de no alocarte con la fama?

Mi familia ha sido un factor fundamental en mi vida, siempre han estado allí, así que como no responderles pensando en ellos. Hoy en día no podemos llevar la vida así por así, al final quienes quedan son la familia. Para esas cosas soy bien centrado, ser un hombre responsable.

¿Cuáles son los retos para ti ahora en Primera División con el Victoria?

Desde que llegué el trato ha sido excelente, por ello y más se lograron los objetivos. El reto es estar con ellos nuevamente, toca negociar algunos temas y en cuestión de días estar a disposición para volver a soñar.

¿Su prioridad es Victoria?

Soy una persona agradecida, donde me extienden la mano siempre quiero estar allí. Ha habido posibilidades (de otros clubes), pero mi prioridad es Victoria.

(VIDEO) Entrevista con William Robledo