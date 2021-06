El dramático testimonio de Esdras Padilla en Estados Unidos: Recibe tratamiento sicológico y espera resolución de un juez  

Recordar a Esdras Padilla es traer a la mente un futbolista de garra, entrega y mucha dedicación en los clubes Hispano, Motagua, Juticalpa, Real de Minas y Vida, también tuvo su paso en la Selección llegando a disputar un mundial Sub-20.

Sin embargo, a sus 30 años decidió retirarse del fútbol ya que uno de los objetivos que se había planteado a esta edad no lo había cumplido por lo que optó a la promesa que se hizo a sí mismo de que "si a los 30 no estaba ubicado en un equipo de los denominados grandes, ya no iba seguir", ha dicho Esdras en una amplia charla que sostuvo con DIEZ.



Ahora, un año después haber dejado el fútbol profesional, Esdras emprendió una nueva vida como comerciante en Tegucigalpa, sin embargo un viaje turístico a Estados Unidos le cambió el rumbo de su vida ya que experimentó un hecho un violento en aquel país del norte y ahora se encuentra en medio de abogados y cortes.



En Honduras, Padilla estaba dedicado a la venta de automóviles usados mientras su esposa emprendió en un negocio de maquillajes, todo iba bien hasta que decidió ir de vacaciones con su familia a Estados Unidos sin pensar que esto le vendría a cambiar todos sus planes.



"Quedarme en Estados Unidos fue más por un problema legal que tuve a principios de este año, antes de irme para Honduras", comienza revelando un poco impactado el ex mediocampista.



EL HECHO VIOLENTO QUE VIVIÓ



Todo cambió cuando Padilla estando en aquel país decidió comprar un celular a través de Marketplace, una plataforma de venta y compra de artículos en Facebook, pero la persona con la cual había hecho el acuerdo era un maleante y estuvo a punto de quitarle la vida.



Esdras quedó en shock, pues creyó que en Estados Unidos estas cosas no sucedían y ahora hasta le ha tocado recibir tratamiento sicológico en Estados Unidos superarlo.



"Yo iba a comprar un celular a través Marketplace y me cité con una persona, pero resulta era un ladrón, me asaltó a mano armada, me puso la pistola en la cabeza y me amenazó. Yo no me lo imaginé que me iba a pasar aquí", relata.



Padilla, en medio de los nervios tomó una decisión que acepta fue peligrosa, pero finalmente la correcta: "Mi sorpresa fue mi reacción, el asaltante se fue y yo lo seguí, llamé al 911 y por gracia de Dios lo pudimos agarrar por la acción mía de seguirlo y tomarle las placas", revela.





Esdras acepta que jamás "esperaba que al comprar un celular tranquilamente y va a venir un tipo armado con una pistola amenazándome con quitarme la vida, eso es algo que uno no espera y menos en este país que supuestamente es seguro. No me había pasado en Honduras y me vino a pasar acá", lamenta.



CUATRO MESES DESPUÉS



Desde este episodio han pasado cuatro meses y a pesar que le tocaba volver a Honduras, el caso llegó hasta una corte donde los abogados le recomendaron declarar contra el asaltante para que pudiera ir a prisión, además ha recibido tratamiento sicológico por el shock que esta escena le provocó en su vida.



"Es algo que estoy en un proceso de poder superar, fue algo fuerte por las amenazas, el atentado y el caso que es desgastante por estar yendo a declarar con los abogados y un montón de cosas", cuenta.





Y también reflexiona: "Yo venía de turista en ese momento y la vida de uno depende de un hilo, un mal movimiento y ese tipo me hubiese disparado. Yo soy padre de familia de tres lindos angelitos, siempre los quiero ver crecer y quiero estar para ellos. Gracias a Dios pude ayudar a que agarraran al tipo, estoy declarando en contra de él, espero y confío en Dios que el caso no se alargue y pueda estar tranquilo", agrega.



PROCESO DE DECLARACIÓN Y AYUDA PSICOLÓGICA



El caso aún no termina y Esdras está siguiendo el proceso legal hasta llegar a la resolución final de la sentencia, pues su decisión fue alargar su estadía, ayudar a la fiscalía para que el asaltante sea condenado por su acto.



Sus abogados le recomendaron que optara a otro tipo de visa mientas estuviera en el país ya que está colaborando con la justicia y es algo que actualmente mantiene en trámite.





Esdras revela además que actualmente ha recibido un tratamiento psicológico ya que el asalto le ha dejado algunas secuelas, ha recibido algunas compensaciones que sus abogados le recomendaron podía tomar.



"Yo en las noches tengo pesadillas, miro una puerta medio abierta en la casa y la cierro porque pienso que alguien se va a meter. Son tantas cosas que pasan por la cabeza y no teme no solo uno, sino por la familia".

Al consultarle por qué decidió no venirse a Honduras, Esdras asegura que "no quisiera que una persona como este tipo vuelva a hacer lo mismo con otra o lo mate".



QUE HACE EN ESTADOS UNIDOS Y AL REGRESAR A HONDURAS



En medio de las declaraciones, sus temores y la espera del juicio final, Esdras Padilla tiene que realizar ciertas actividades que le permitan generar los ingresos para poder subsistir junto a su familia.



Actualmente el exfutbolista se dedica a jugar de manera semi profesional donde logra algunos dólares, además de un amigo que le ayuda en la parte económica ya que está ubicado en una buena compañía.



Sus planes son volver a Honduras porque tenía un negocio el cual espera retomar. "Yo me dedico a la venta de carros, pero desde acá, es un poco más difícil, ya que cuando estaba allá, yo los recibía, los iba a arreglar o mandaba a alguien por los repuestos que le entendía, pero toca ahorita desde lejos. Ya cuando llegue espero levantarlo".





Y es que el volante siempre le apuntó a la venta de autos aún estando participando de manera profesional en el fútbol hondureño.



"Manejaba bastantes carros y los anunciaba en las redes sociales y se iban vendiendo. Yo estaba en el fútbol y eso era algo extra para ir invirtiendo. Después de la pandemia ha bajado porque no hay tanto circulante en el país, pero siempre se venden porque un carro ya no es un lujo sino una necesidad".



Y agrega: "Siempre he aspirado a mantenerme de los negocios, gracias a Dios el de mi esposa va bien y yo en su momento espero levantar los que tenemos allá en Honduras y devengar de eso y alejado del fútbol o más adelante en ligas menores y aportando de lo que uno aprendió en el fútbol".