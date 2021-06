Selección de México confirma baja de cara a la Copa Oro y el 'Tata' Martino llama a jugador de LA Galaxy

La selección mexicana confirmó este domingo a través de sus redes sociales oficiales que Rodolfo Pizarro es baja y queda fuera para disputar la próxima edición de la Copa Oro.

El mediocampista del Inter Miami se une a la lista de jugadores que abandonaron la concentración del 'Tri' y su lugar será ocupado por el futbolista de LA Galaxy, Efraín Álvarez.

''La Dirección General Deportiva informa que Rodolfo Pizarro causa baja de la concentración de la Selección Nacional de México que disputará los partidos de preparación del MexTour ante Panamá y Nigeria'', informó el conjunto azteca en un comunicado.

La escuadra dirigida por el 'Tata' Martino tiene programado un duelo amistoso contra los canaleros el próximo miércoles que se jugará en el Nissan Stadium de Nashville, Tennessee, Estados Unidos.

Tres días más tarde, se enfrentará en otro encuentro contra Nigeria en el United Airlines Field de los Angeles, California.

La selección azteca no explica los motivos de la baja de Rodolfo Pizarro, jugador que ha disputado siete partidos esta temporada en la MLS y que todavía no ha marcado gol.

En cambio, Efraín Álvarez ha mostrado buenas actuaciones con el Galaxy, por lo que esta será una gran oportunidad para que el mexicoamericano se gane un lugar en el combinado nacioanal.

''Efraín es 100 por ciento nuestro. Hoy no hay 50/50. No hay 60/40. Es un futbolista que yo ya he llevado a una gira el año pasado, que ha tenido participación y que seguramente pronto la va a seguir teniendo. Efraín es como Laínez, como Carlitos Rodríguez, como (Roberto) Alvarado, como Antuna, son parte del futuro, no solamente del presente, sino también del futuro de la selección de México'', explicó Martino en un diálogo con Los Angeles Times.