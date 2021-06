Mbappé rompe el silencio tras fallar el penal en la Eurocopa; Pelé le envía mensaje de apoyo  

Kylian Mbappé no se imagina esto, falló el último penal en la tanda contra Suiza y se convirtió en villano en la selección de Francia en la Eurocopa.

Mercado de fichajes: Baja en Barcelona, Neymar destapa bombazo y Cristiano Ronaldo es noticia luego de la Eurocopa



El francés no pudo contra la presión y erró su disparo, tras el partido envió un mensaje y rompió el silencio; contó cómo se siente y asegura que será "muy difícil dormir".



"Muy difícil pasar página. La tristeza es inmensa luego de esta eliminación, no pudimos alcanzar nuestra meta.Lamento esta penalización. Quería ayudar al equipo, pero fracasé. Dormir será difícil, pero lamentablemente son los altibajos de este deporte lo que tanto amo. Sé que los fans se han sentido decepcionados, pero aun así me gustaría agradecerles por su apoyo y por creer siempre en nosotros. Lo más importante será levantarnos aún más fuertes para las próximas fechas límite. Felicitaciones y buena suerte a Suiza", escribió Mbappé en su cuenta oficial de Instagram.





Deschamps también aseguró que Kylian Mbappé, quien falló el penal que llevó a la eliminación de Francia, "está profundamente triste, como el resto de jugadores. En el momento que toma la responsabilidad (de tirar) eso puede ocurrir, está afectado, pero tiene todas las cualidades para tener días mejores".





PELÉ LE ENVÍA MENSAJE DE APOYO



Un astro del fútbol como Edson Arantes do Nascimento, Pelé, le envió un mensaje al crack francés, quien salió tocado tras su error ante Suiza.

Sufrió más que Georgina: El íntimo amigo de Cristiano Ronaldo que se fue decepcionado tras la eliminación de Portugal de la Eurocopa



"Mantén tu cabeza arriba, Kylian. Mañana es el primer día de tu nuevo viaje, Mbappé", escribió el que para muchos es el mejor jugador de la historia.