Mario Núñez, el barbero que pule las cabelleras de los futbolistas de la Liga Nacional y personajes de la farándula

La búsqueda de los sueños no siempre están ligados con la preparación académica, ya que muchas veces la necesidad te lleva buscar otras puertas que te llevan al éxito. Así lo ha vivido en carne propia Mario Núñez, mejor conocido como "El Negro en la barbería", un "mago" en el corte de cabello.

Cada actividad que se desarrolla en la vida se necesita tener el talento y la dedicación necesaria para que los resultados sean los son mejores. Mario comenzó como mandadero en una barbería en la colonia Kennedy, pero su espíritu de superación lo han llevado a convertirse en el barbero preferido de un gran número de los futbolistas de la Liga Nacional.



Pequeño de estatura y con su cuerpo marcado con la pasión por su labor, "El negro en la barbería" tiene su local en Altos de las Colinas y ha creado un estilo único que ha cautivado a los futbolistas, sueño que jamás imaginó cuando salió de su natal Jamastrán, El Paraíso.



"Yo venía con ganas de ser un profesional, pero me gustó más el arte de la barbería. Estaba estudiando y un amigo que tenía una, luego comencé haciendo mandados, mostré interés, hasta aprendí y me quedé trabajando", comenzó contando.



Gracias a los buenos comentarios logró hacer el primer corte de pelo a un futbolista y eso lo fue llevando a un escenario más cercano que cualquier aficionado común de la Liga Nacional.



"Yo no sabía quién era Jorge Claros, él llegaba como un cliente normal y un día vi un clásico y pensé, 'se parece a aquel cliente" y de casualidad llegó al segundo día del partido y me pregunté ¿será él o no?, voy a probar. ¿Estuvo bueno el partido ayer?, si, ¿lo viste?. Ahhhh sí, es él dije ja, ja, ja. Luego se fue a Escocia y conocí a Luis Garrido".



El contacto con el Jutiquile Garrido cambió el panorama para el "Negro en la barbería", quien comenzó su actividad en el mundo del fútbol y sin importar que no era un técnico, jugador, ni mucho menos el árbitro.



"Garrido me fue dando referencias, me iba llevando a las concentraciones de Olimpia, de la Selección, luego vino Alex López, y ese man decía que era el mejor barbero, es mi mejor manager".



EXIGENCIAS EN LOS CORTES DE LOS FUTBOLISTAS





La moda y la variedad de los cortes son siempre una de las cosas que destacan más allá del talento de los futbolistas en el mundo y los hondureños no se quedan atrás, quienes intentar sorprender con sus estilos y diseños en los partidos de Liga.



La mayoría escoge su propio moda, pero hay otros que siguen consejos para que su presentación tenga mejor impacto entre los aficionados.



"Yo a Alex (López) lo miraba en los partidos y decía, "que castigado caminaba", en referencia a los malos cortes y la primera vez me preguntó el corte que le podía hacer y desde ahí ese mismo se ha hecho desde el 2015", cuenta.



El "10" de la Bicolor recientemente sorprendió con su look al estilo Gokú pintado de dorado, "él me vio que yo andaba pintado el pelo, fui a recortar su pelo y me dijo, ¿no andás nada para que mi pintés?, no, le dije y regresé el lunes. Él y Garrido son de los que más se lo recortan", confiesa.



Curiosamente el capitán del Olimpia, Ever Alvarado, tiene su secreto, además no es de los que le gusta cambiar su forma tradicional.



"Viene cada 15 días y él se irrita cuando lo rasuro, usamos vapor. Él se hacía solo un corte, le decía que se lo quitara y no quería hasta que se lo quité previo a un clásico ante Motagua, pero después de años de estarle diciendo que había pasado de moda, decía "es que no sé perrín cómo me va a quedar".



Mientras el tiempo transcurría y Mario espera su próximo cliente por atender, llegó el momento para hablar de los gustos y exigencias de otros futbolistas como el caso de Bryan Beckeles.



"Beckeles no tiene ningún nivel de exigencia, él se sienta tranquilo y me dice: 'Córtame el pelo como vos querrás, yo sé que lo hacés bien. Hay días que se deja una disminución, otras pelón y depende como él se sienta. A él no le gusta andar igual porque a veces que se hace rayitos".



Alberth Elis y Romell Quioto, los "aviones" de la Selección Nacional, también formar parte de este cartel de futbolistas que cuidan su estilo donde "El negro en la barbería".



"A Elis me lo recomendó Quioto, quien llegó por Alex López. Ellos ven el trabajo. A Quioto lo había atendido en el 2016 cuando estaba en el Olimpia y Alberth también, pero luego se fueron a Estados Unidos. Lo de Elis es una disminución hacía abajo porque se deja rastas y por el tipo de cabello de los morenos uno debe de saber para que las sombras queden bien, para que no se vea entre pelón y oscuro. Lo mismo Quioto".





Michaell Chirinos y German "Patón" Mejía son dos amigos inseparables en el Olimpia, pero ambos con estilo y peticiones diferentes, uno cambia rápidamente su look y el otro le apunta a las cábalas.



"Chirinos hay veces que le gusta andar una disminución alta, otros días baja y así. Él se aburre de andar igual. Patón dice que yo soy la cábala de él, ya que los dos últimos campeonatos le pinté el pelo y queda campeón", aunque confiesa que "si se tarda" en regresar a la barbería y a veces transcurren "tres o cuatro meses en venir. A él no le gusta cortarse el pelo".

A diferencia de las experiencias con los demás futbolistas, Carlo Costly resultó un cliente exigente y al final se convirtió en gran amigo.



"Yo iba a las concentraciones de Olimpia y él llegaba, me veía y saludaba. Hasta que un día andaba peludo y Alex (López) le dijo: "córtate el pelo hombre" y me dijo: "Mirá cabr.., no te vayás a cag.. en mí", tranquilo le dije: si yo le dejo mal su corte le pago lo que vale el corte, pero sino, usted me paga doble, pero no le gustó y se echó a reír ja, ja, ja. Luego de ahí comenzamos a tener una buena amistad, es uno con los que me llevo muy bien".



CORTES PREVIO A LOS CLÁSICOS CAPITALINOS





La calidad de su labor tuvo una publicidad que fue de boca en boca entre los futbolistas de la Liga Nacional, situación lo que llevó a tener que planificar sus cortes previo a los clásicos capitalinos.



"En los clásicos un día iba el sábado con el Olimpia y el domingo en la mañana con el Motagua. Ever y Costly me decían: "Este cabr.. le va a decir a los Motagua quiénes vamos de titulares y yo no preguntaba quiénes van jugando, sino lo hacían por chiste".



Y es que en el lado del Motagua tenía sus clientes que también debía atender. "Antes le cortaba a Carlos Discua, RuRa (Rubilio Castillo), los Crisanto (Félix y Wilmer).



Mario Núñez no solo atiende a los futbolistas o clientes en su barbería, sino que los que le piden que lo haga a domicilio también lo realiza. "Son pocos lo que no vienen, pero cuando no pueden, ellos me llaman", asegura.



EL FUTBOLISTA MÁS DUROS CON EL PAGO Y EL MEJOR CON LAS PROPINAS



Como todo en la vida no todas las personas son desprendidas en la parte económica y en el campo deportivo, "El negro en la barbería" confiesa cómo le ha ido con las propinas y quiénes son los futbolistas que mejor le pagan.



"Alex López es más suelto. Yo siento que él y Garrido somos más amigos, ya nos tratamos así. Hay veces que me dice quédate aquí en la casa".



Y el más duro o codo no puede faltar, donde por respeto no quiso revelar el nombre, pero fue un integrante del Olimpia, con quien tuvo esta experiencia.

"Te voy a contar esta historia sin decirte el personaje ja, ja, ja porque luego hicimos una súper amistad. Un día llegué a una concentración del Olimpia y él era nuevo en el equipo, venía de otro. Pues le corté a Alex, Garrido y me dicen, mirá que se lo va a cortar aquel y es exigente y si mira esto se va reír y va decir que vale más que no dije su nombre ja, ja, ja. Le corté el pelo y normalmente ellos no preguntan cuánto es, sino que le dan más de lo que vale el corte, pero él se fue y volvió, me dio en la mano así. Yo me metí el dinero (bolsa), pero cuando salgo del hotel, el único billete que no metí con el resto del dinero fue ese y cuando lo veo, llamé a Garrido y le dije: "Decile a ese man que aquí le voy a dejar el dinero, que yo le voy a regalar el corte mejor. 100 lempiras me había dejado ja, ja, ja".



RECUEDOS QUE LE HAN DADO LOS FUTBOLISTAS





Más allá del servicio de barbería que les brinda Mario Núñez, este ha creado un vínculo de amistad con cada uno de ellos y estos le han dejado recuerdos de sus camisas que usas en sus clubes o selección nacional.



"De niño soñaba con jugar fútbol y al tener la oportunidad de llegar de esta manera al fútbol, les digo a mis amigos que me dejen una camisa, ya que quiero enmarcar las camisas y hacer tipo un museo", cuenta.



Dentro de los recuerdos que conserva las playeras de Alex López tanto del Alajuelense y la Selección Nacional, las de Luis Garrido en el Córdoba y la 19 de la Bicolor, Ever Alvarado, Yustin Arboleda, Carlo Costly, Diego Reyes, Emilio Izaguirre, Rubilio Castillo, Williams Moncada entre otros.



TAMBIÉN ES FAMOSO ENTRE LOS PERSONAJES DE LA FARÁNDULA





"El negro en la barbería" no solo toca el balón con los futbolistas de la Liga Nacional, sino que también tiene otro escenario, donde ha tenido la dicha de trabajar con artistas reconocidos de la farándula.



Mientras charlábamos de los cortes y exigencias de los futbolistas, un banner reflejaba los rostros de artista de reconocidos como: Farruko, Amenazzy y Menor Menor.



Es así que cuenta que se contactó con Farruko. "Por medio de un amigo que se llama Luis, él me recomienda mucho y lo hizo con el manager Frank Miami y cuando ellos vienen a conciertos o a grabar vídeos, me llaman y me llevan".



Mario Núñez confiesa que en su momento no lo podía creer la oportunidad que tenía e inclusive fue privilegiado de viajar y estar de vacaciones en Roatán.



"En una oportunidad me llevaron a Roatán. Un día venía de jugar bien sudado y miré un mensaje que me ocupan y al preguntar me decían que salía para Roatán y en la noche me dijeron que iba a cortarle el pelo a Farruko y tenía que estar temprano en el aeropuerto. Me sorprendió porque hay mucho talento en mi trabajo y yo vengo de un pueblo de Jamastrán y mi trabajo lo disfruto".



Pese al prestigio y la calidad del trabajo que realiza "El negro en la barbería", el costo en los cortes de cabello dependen de las exigencias del clientes y van desde los 100 lempiras corte normal hasta los 500 o 1,000, dependiendo del estilo o si es pintado el que necesiten.



CONOCIDO COMO SOLANI Y UN JOVEN HUMANITARIO





Mario Núñez también ha tenido la oportunidad de jugar las potras con varios de estos futbolistas de la Liga Nacional en los momentos que estos tienen vacaciones, donde lo dejan solo de delantero ya que su talento es en la barbería y no dentro de los terrenos de juego.



Su pequeña estatura y su estilo lo han llevado a ser comparado con Solani Solano, jugador del Marathón y sus amigos de potra solo así lo identifican.



Más allá de su amistad con los futbolistas y estos artistas, "El negro en la barbaría" destaca por su corazón noble, ya que es miembro de una ONG, donde colabora en llevar comida y realizar cortes de cabello.