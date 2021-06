Walter Lapresti no quiere bajarse del 'barco' del Victoria: "Quedó esa espinita en primera, espero renovar"

Sin contrato vigente, el mediocampista hondureño, Walter Lapresti, se presentó este lunes a las pruebas de covid-19 del Victoria pensando en la posibilidad de renovar su contrato de cara al Torneo Apertura 2021 en la Primera División.

Lapresti es uno de los cinco capitanes del entrenador Carlos Roberto Padilla en el conjunto jaibo, sin embargo, todavía no ha resuelto su tema contractual.

"Yo estoy libre, quedé sin contrato cuando quedamos campeones. Espero poder llegar a un acuerdo, Victoria tiene la prioridad. He escuchado a algunos directivos que quieren que renueve, pero no he tenido la oportunidad", dijo Walter Lapresti en entrevista para DIEZ.

Y agregó: "La oportunidad va a estar, el profe confía plenamente en mí. En los últimos partidos terminé jugando de suplente, pero siento que cuenta conmigo porque es una persona transparente que te dice las cosas de frente".

Antes de recalar en el Victoria, el futbolista de ahora 29 años militó en el Vida y más tarde en Deportes Savio. Ahora Sobre su regreso a la Liga Nacional manifestó que esta vez será diferente buscando dejar huella.

"Es un bonito reto y oportunidad que Dios nos está dando un lugar donde merecemos estar. Anteriormente cuando tuve oportunidad en el Vida tenía bastante participación, pero creo que ahorita será diferente y la aprovecharé al máximo", soltó.

"Quiero reinventarme, quedó esa espinita en Primera División que no salí a otro equipo, pero Dios me ha dado esta oportunidad, espero poder renovar para darlo todo por el todo", añadió.

Finalmente, comentó que durante las vacaciones no se relajó y que estuvo haciendo trabajos específicos para estar en tono de cara a la pretemporada.

"Yo soy consciente que el sobrepeso en el torneo de segunda me afectó un poco, pero ahorita que terminamos de vacaciones, estuve con la familia, recapacité, dejé de hacer muchas cosas y comencé a trabajar la parte física para comenzar la pretemporada de la mejor manera", cerró.

Victoria convocó a su plantilla para iniciar su pretemporada este martes. Hasta el momento no han confirmado renovaciones o nuevos fichajes.